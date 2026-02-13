·
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
14
71 clics
71
clics
Villaroya, sobre la regularización de inmigrantes: "La primera en aplaudir ha sido la CEOE"
"Se produce una lumpenización de la masa laboral y hacinamiento en habitaciones". Enlace al momento del vídeo donde comienza el debate sobre el tema.
|
etiquetas:
:
ceoe
,
villaroya
,
inmigrantes
,
garamendi
,
irene montero
11
3
1
K
223
actualidad
25 comentarios
11
3
1
K
223
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
#13
Ludovicio
#11
Si. La peli de la derecha de que la inmigración hace que suban los precios de la vivenda.
Gente que no puede pagar esos precios hace que suban
Como de costumbre, te hacen buscar un enemigo fácil para que no te enfrentes a los problemas reales.
Así no molestas a los grandes tenedores, fondos buitre, inmobiliarias, dueños de pisos turísticos, defensores del libre mercado ...
A los que realmente quieren que siga subiendo y se están enriqueciendo.
Tan simple, tan estúpido, tan fácil de faltar y les sigue funcionando. Se ríen en vuestra cara.
1
K
23
#15
Icelandpeople
#13
www.eldiario.es/canariasahora/migraciones/mujeres-contrato-hoteles-cas
0
K
20
#16
Ludovicio
#15
Precisamente, joder.
Se les legaliza para disminuir esos abusos.
0
K
12
#18
Icelandpeople
*
#16
¿Disminuir? Jajajajaj.
O sea, que vamos a seguir con los abusos y el hacinamiento.
Mira, te lo explico: profesionales y licenciados expulsados de las ciudades. Si quieres permanecer en una, o ganas lo mismo que uno de USA teletrabajando o aceptas las mismas condiciones que está aceptando toda la masa de desgraciados explotados que vienen de Sudamérica (hacinamiento, lumpenización).
Esta expulsión de licenciados y profesionales está ya convirtiendo a las ciudades en los centros de una…
» ver todo el comentario
0
K
20
#20
Ludovicio
*
#18
Que si, que esos problemas existen pero no son a causa de la inmigración.
Coño, deja de hacerles servicio a los que causan esos problemas.
0
K
12
#21
Icelandpeople
*
#20
Efectivamente: no existe ni un solo "izquierdista" que proponga la construcción de viviendas para trabajadores.
Ni uno.
0
K
20
#22
Ludovicio
#21
Ejemplo con búsqueda sencilla.
alicanteplaza.es/alicanteplaza/plaza-inmobiliaria-alicante/sumar-plant
Ninguno al que estéis dispuestos a apoyar debido a la camiseta que os ha tocado en casa.
0
K
12
#23
Icelandpeople
*
#22
¿38.000 viviendas?
0
K
20
#24
Ludovicio
#23
¿Haciendo como que no lo has entendido?
0
K
12
#25
Icelandpeople
*
#24
Lo he entendido perfectamente:
Sumar ha registrado una propuesta en el Congreso para que todos los suelos en manos de la Sareb y su promotora Árqua pasen a formar parte del patrimonio del Estado.
La Sareb se creó en 2012 para ayudar a sanear el sector financiero tras la crisis financiera y en la actualidad cuenta con más de 38.300 viviendas en su balance.
A ver si el que no ha entendido lo de construir MILLONES DE VIVIENDAS PARA TRABAJADORES has sido tú.
0
K
20
#1
Gry
Y por eso el PP está completamente en contra.
¿Como van a conseguir "donaciones" de empresas si el PSOE también las favorece?
0
K
17
#2
Icelandpeople
#1
????
www.europapress.es/videos/video-patxi-lopez-senala-pp-voto-favor-regul
1
K
37
#3
Gry
#2
Jus pues juraría que oí a alguno protestando
0
K
17
#4
Veelicus
#3
protestando con la boca pequeña, firmando contratos a la baja al dia siguiente
0
K
11
#8
Meinhard
Normalmente me suele gustar lo que dice villarroya, pero esta vez mea fuera de tiesto. Tanto que va de comunista y está recitando los lemas de la ultraderecha.
0
K
16
#10
Icelandpeople
#8
El Gobierno legalizará 500.000 inmigrantes y exhibe el apoyo de Iglesia y CEOE contra la "ultraderecha"
www.elconfidencial.com/espana/2026-01-27/gobierno-legalizara-500-000-i
0
K
20
#12
Josecoj
#8
Villarroya con respecto a la inmigración siempre ha tenido un discurso poco normativo con respecto al ideario de la izquierda actual
0
K
9
#14
dclunedo
¿Esto convierte a los de Podemos en vendidos al
Capital
?
1
K
15
#17
Mustela
Desde el minuto 17 habla sobre las licitaciones, subcontrataciones y lo que llega a la última empresa, en relación a la responsabilidad del accidente ferroviario de cercanías en Cataluña por la caída del muro que mató al maquinista. Responsabilidad "aplicable a unos y a otros". Evidentemente, a la empresa que acaba haciendo la obra (la última) le caen 4 duros, sobretodo a los técnicos u obreros.
En referencia a la "tierra verde" de Groenlandia del que hablaban antes se…
» ver todo el comentario
0
K
11
#19
Mustela
#0
Habría que modificar el titular o la etiqueta y cambiar por lo menos algún "Villaroya" por "Villarroya", que es su apellido real. Si no se puede ya a ver un
@admin
porque si no no sale bien en las búsquedas.
0
K
11
#5
powernergia
La realidad es que si no fuera por la inmigración tendríamos más paro y peores sueldos.
cnnespanol.cnn.com/2026/02/13/economia/trump-inmigracion-empleo-contra
0
K
11
#6
ehizabai
#5
Claro que sí.
1
K
19
#7
Icelandpeople
#5
Ana Botín (Santander) valora la regularización de inmigrantes: «Más población, más clientes»
www.economiadigital.es/empresas/ana-botin-inmigrantes.html
CEOE apuesta por la inmigración para ocupar los "miles de puestos de trabajo sin cubrir"
www.abc.es/sociedad/ceoe-apuesta-inmigracion-ocupar-miles-puestos-trab
1
K
29
#9
Ludovicio
*
#5
Y que se haga legal evita que trabajaren en peores condiciones y tira de los sueldos y condiciones de todos hacia arriba.
Además de que aumenta el consumo que es lo que realmente crea empleo.
2
K
34
#11
Icelandpeople
*
#9
Sí, justo lo que lleva pasando 25 años. ¡Todo para arriba!
Mientras:
www.idealista.com/inmueble/110422258/
0
K
20
Ver toda la conversación (
25
comentarios)
