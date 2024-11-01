Vietnam podría emerger como nuevo cliente de Rafale

Vietnam Podría convertirse en uno de los próximos clientes internacionales de la Dassault Rafale caza, mientras el país revisa opciones para diversificar su flota de aviones de combate más allá de la dependencia de larga data del equipo ruso. El interés vietnamita también se destaca en un entorno regional donde China ha estado promoviendo activamente la Chengdu J-10CE a los países vecinos como alternativa a los combatientes occidentales. En otras partes del sudeste asiático, Indonesia ya ha encargado 42 cazas Rafale, reforzando la presencia de