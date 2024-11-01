edición general
El Rafale francés podría estar sujeta a las restricciones de exportación estadounidenses

Macron destaca a menudo que comprar Rafale significa “ninguna condición política de Washington” y ningún riesgo de restricciones estadounidenses a las exportaciones bloqueen su uso futuro, actualizaciones o reexportaciones. Esto también se conoce como estado libre de ITAR, lo que significa que un producto o tecnología no está sujeto a las Regulaciones Internacionales sobre Tráfico de Armas (ITAR) de Estados Unidos. Rel: Macron acaba con la independencia militar de Francia: www.meneame.net/story/macron-acaba-independencia-militar-francia

me_joneo_pensando_en_ti #1 me_joneo_pensando_en_ti *
En las cumbres de defensa, Macron destaca a menudo que comprar Rafale significa “ninguna condición política de Washington” y ningún riesgo de que restricciones estadounidenses a las exportaciones bloqueen su uso futuro, actualizaciones o reexportaciones.

En términos de cliché de defensa, esto también se conoce como estado libre de ITAR, lo que significa que un producto o tecnología no está sujeto a las Regulaciones Internacionales sobre Tráfico de Armas (ITAR) de Estados Unidos.

johel #2 johel *
De ahi que vaya a vender la empresa que fabrica un componente critico de los rafalle a usa, para que usa pueda decir claramente que su venta esta restringida.
Macron, otro gran Pa$triota que no es ni de izquierdas ni de derechas sino de "sentido comun". SentidoComo un vendepatrias.
#2 Las cosas no funcionan así. Son más complejas. No estoy defendiendo a Macron (que probablemente ni siquiera pinta mucho en esto) ni haciendo ningún juicio sobre si la autorización es un éxito o un fracaso estratégico, pero el estado ha adquirido actions de préférence que dan capacidad teórica para bloquear cualquier cosa, aunque no han sido detalladas en el acuerdo de venta (de hecho, hay una solicitud parlamentaria en curso sobre esa información…   » ver todo el comentario
silvano.jorge #3 silvano.jorge
Loar anunció la finalización de su adquisición de LMB Fans & Motors por 367 millones de euros (433 millones de dólares) en diciembre de 2025. El gobierno francés aprobó esta venta la semana pasada a pesar de la fuerte oposición en la Asamblea Nacional francesa por parte de todos los partidos de la oposición.

Fundada hace más de 60 años, LMB es líder mundial en el diseño y la fabricación de ventiladores y motores personalizados de alto rendimiento. Sus ventiladores y motores sin escobillas se utilizan ampliamente en plataformas aeroespaciales y de defensa.
ChingPangZe #4 ChingPangZe
que movimiento mas raro, si el problema es falta de inversion no me cabe en la cabeza que en toda la UE no aparezca quien quiera invertir siendo una empresa lider (como dicen) en un mercado que está en crecimiento.
