Hoy el oro ha marcado su máximo histórico al superar los 4.000$ por onza y si algo nos dice la historia es que cuando el oro sube, algo se está cociendo y no precisamente bueno. Cuando la gente se refugia es porque fuera empieza a hacer frio. Y eso es precisamente lo que piensan cada vez más analistas, como por ejemplo Ray Dalio, fundador de Bridgewater y uno de los inversores más influyentes del último medio siglo, quien ha lanzado una advertencia clara, vienen tiempos oscuros. Su conclusion no parte de una corazonada, sino de un análisis
| etiquetas: economia
Y el motivo es uno y solo uno, el mismo que provoca que la inflación esté desbocada desde la pandemia: la emisión descontrolada de masa monetaria para cubrir los déficits estructurales de los países.
Es decir, no es que los activos escasos y valiosos suban de precio, es que el dinero fiat cada día vale menos.
La gente normal no vende su casa para invertir el dinero en otra cosa. No digo que no se pueda hacer, pero hay que tener muy claro lo que estás haciendo.