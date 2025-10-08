edición general
11 meneos
96 clics
Vienen tiempos oscuros

Vienen tiempos oscuros

Hoy el oro ha marcado su máximo histórico al superar los 4.000$ por onza y si algo nos dice la historia es que cuando el oro sube, algo se está cociendo y no precisamente bueno. Cuando la gente se refugia es porque fuera empieza a hacer frio. Y eso es precisamente lo que piensan cada vez más analistas, como por ejemplo Ray Dalio, fundador de Bridgewater y uno de los inversores más influyentes del último medio siglo, quien ha lanzado una advertencia clara, vienen tiempos oscuros. Su conclusion no parte de una corazonada, sino de un análisis

| etiquetas: economia
10 1 0 K 114 actualidad
13 comentarios
10 1 0 K 114 actualidad
Comentarios destacados:    
#3 javi618
Sube el oro como suben todos los activos valiosos y escasos: inmuebles, terrenos, joyería, arte, bitcoin, renta variable, etc...

Y el motivo es uno y solo uno, el mismo que provoca que la inflación esté desbocada desde la pandemia: la emisión descontrolada de masa monetaria para cubrir los déficits estructurales de los países.

Es decir, no es que los activos escasos y valiosos suban de precio, es que el dinero fiat cada día vale menos.
7 K 56
panda23 #4 panda23
#3 y aún dándote la razón, que la tienes, cuando todo está en máximos es probable que corrija o baje fuerte.
0 K 7
#7 escultor1999
#4 Pues yo mira que no lo veo. Yo solo veo como los que están cerca del dinero cada vez tienen más y los obreros cada día somos más pobres. No recuerdo que el oro, activo refugio por antonomasia, suba como esta subiendo y a la vez la bolsa este en máximos. Lo normal es que el oro solo reaccione cuando la cosa pinte mal en la bolsa y en la economía general, pero que ambos activos estén tan disparados a la vez no es lo normal. Y después de la siguiente crisis, lo peor es que los que más tienen todavía tendrán más y los más pobres todavía tendremos menos.
0 K 7
#10 escultor1999
El señor Dalio todo listo él te dice que diversifiques y que de paso no te ancles a bienes como el de la vivienda porque te resta flexibilidad. Claro y te vayas de alquiler y te metan un rejonazo por tu alquiler que al final resulte que no tienes ni para irte debajo del puente y como digo, diversifiques ¿Y como vas a diversificar si ni tu sueldo ni el de tu pareja da para vivir? En los putos mundos de yupi vive este.
2 K 28
tusitala #11 tusitala
#10 se referirá a comprar vivienda como inversión
1 K 19
#12 escultor1999
#11 El texto dice "Aconseja no anclarse a bienes como una vivienda si eso resta flexibilidad," no veo que hable como inversión
1 K 10
tusitala #13 tusitala
#12 la flexibilidad se refiere a que la vivienda no se puede vender de un día para otro cuando aparece una oportunidad de inversión.
La gente normal no vende su casa para invertir el dinero en otra cosa. No digo que no se pueda hacer, pero hay que tener muy claro lo que estás haciendo.
0 K 10
Arzak_ #1 Arzak_
Al loro con el oro
1 K 18
panda23 #5 panda23
Yo cuando veo a las charos y a los Jhonatans pedir créditos para comprar piso para ponerlo en alquiler porque "esto nunca baja y me voy a forrar" sé que estamos al borde de caer por el precipicio.
1 K 16
UnoYDos #2 UnoYDos
Desconozco si de verdad será así. Pero es cierto que la gráfica marca un pico brutal  media
1 K 14
cosmonauta #8 cosmonauta
#2 Esas cosas es mejor mirarlo en gráfica logarítmica.
1 K 23
UnoYDos #9 UnoYDos
#8 Pues si alguien se anima...
0 K 7
laveolo #6 laveolo
Que manía de atar el bienestar económico al mundo anglosajón. Que se hundan con su brexit y con su Trump y el resto a seguir como siempre.
1 K 10

menéame