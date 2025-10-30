·
9
meneos
166
clics
VÍDEO | Rufián hace su magia otra vez: así ha destrozado al Rey Emérito
El portavoz de ERC vuelve a demostrar que su lengua es más afilada que una navaja suiza: un comentario y medio Internet riéndose. ...
erc
,
rufián
8
1
3
K
82
actualidad
3 comentarios
#3
flyingclown
*
www.tiktok.com/@rajoy_daily/video/7333487253244644640
Spoiler: El subió el IVA de los chuches.
0
K
10
#1
ElenaCoures1
Afiladísima
www.youtube.com/watch?v=_jBgl0X0qwk
Y el pobre Juancar estará llorando y secándose las lágrimas con billetes de 500 euros
0
K
7
#2
Capaza
El Rey Emerito en cuanto este algo mas enfermo se quedara en España y no devolvera nada ni tributara aqui por su fortuna.
0
K
6
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
