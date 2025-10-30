edición general
9 meneos
166 clics

VÍDEO | Rufián hace su magia otra vez: así ha destrozado al Rey Emérito

El portavoz de ERC vuelve a demostrar que su lengua es más afilada que una navaja suiza: un comentario y medio Internet riéndose. ...

| etiquetas: erc , rufián
8 1 3 K 82 actualidad
3 comentarios
8 1 3 K 82 actualidad
flyingclown #3 flyingclown *
www.tiktok.com/@rajoy_daily/video/7333487253244644640

Spoiler: El subió el IVA de los chuches.
0 K 10
ElenaCoures1 #1 ElenaCoures1
Afiladísima
www.youtube.com/watch?v=_jBgl0X0qwk

Y el pobre Juancar estará llorando y secándose las lágrimas con billetes de 500 euros
0 K 7
Capaza #2 Capaza
El Rey Emerito en cuanto este algo mas enfermo se quedara en España y no devolvera nada ni tributara aqui por su fortuna.
0 K 6

menéame