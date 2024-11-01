·
2024-11-01
VÍDEO: "¿Quieres un pañuelo?": la burla del PP de Algeciras hacia la edil del PSOE que pidió un homenaje a las víctimas del nazismo
El presidente del PP de Algeciras interpela con ironía a la portavoz socialista que defendía una moción...
#2
cocolisto
Los peperos cada vez más miserables.Y ya era difícil.
5
K
56
#6
arturios
#2
Los records están para ser superados.
1
K
31
#5
Blackat
Que socarrones son estos criminales.
Lo voy a volver a decir , no son democratas , son Nazis criminales que se disfrazan de politcos de derechas.
Y a los Nazis..no se les tolera por que ellos juegan en otra liga. A los nazis se les persigue y se les combate.
Una democracia que deja la mitad de su valor en manos de Nazis , no es una democracia...es un regimen, es un oligopolio de consentimiento.
2
K
30
#3
Autarca
*
Creo que es una cuestión de pose
El PP y el PSOE siempre se han distinguido por ser uno un partido cercano al antiguo régimen, y el otro "critico"
De hecho, esa pose es lo que les impide formar gobierno, aunque sus homólogos europeos son socios habituales
De vez en cuando tienen que hacer gestos para reforzar esas poses
1
K
14
#1
YSiguesLeyendo
... –
aprobada un año antes con los votos a favor de PP y PSOE
– para reconocer a los deportados locales a los campos de exterminio de Hitler...
(es que hace un año el PP no era un partido nazi y un año después sí o...?)
1
K
13
#4
Vactor20
O a lo mejor siempre ha sido nazi pero de un año a esta parte se han destapado
1
K
10
