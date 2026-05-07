VÍDEO | Nuevo circo de Vito Quiles en el Congreso: revienta la rueda de prensa de Aina Vidal  

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#1
Dene
esto sucede porque el POSE lo permite. la presidenta del congreso está para algo. si no ordena a la policía echarlo a la puta calle es porque quiere.
con otras situaciones no se andan con tanta tontería a la hora de desalojar
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con otras situaciones no se andan con tanta tontería a la hora de desalojar