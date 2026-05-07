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VÍDEO | Nuevo circo de Vito Quiles en el Congreso: revienta la rueda de prensa de Aina Vidal

VÍDEO | Nuevo circo de Vito Quiles en el Congreso: revienta la rueda de prensa de Aina Vidal  

Aina Vidal denuncia un “hostigamiento continuado” y reclama expulsar a los “pseudoperiodistas” tras varios episodios de tensión con ultras en la Cámara Baja ...

| etiquetas: vito quiles , aina vidal , congreso
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1 comentarios
10 2 0 K 267 actualidad
Dene #1 Dene
esto sucede porque el POSE lo permite. la presidenta del congreso está para algo. si no ordena a la policía echarlo a la puta calle es porque quiere.
con otras situaciones no se andan con tanta tontería a la hora de desalojar
4 K 78

menéame