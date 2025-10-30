·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
5858
clics
Ya sabemos lo que hizo Mazón
4714
clics
ABC, dos portadas
4637
clics
Visualizacion de la velocidad de la luz con una camera a 2,000,000,000 imagenes por segundo, hecha en casa
4362
clics
Los mapas que muestran por dónde viaja la droga desde América Latina hasta EE.UU. (y cuánta llega por el Caribe)
3739
clics
RTVE pregunta quién debería presentar las Campanadas y Simón Pérez y Silvia Charro se cuelan en lo más votado
más votadas
407
El fiscal obvia el allanamiento de morada de los policías karatecas de Móstoles que fueron grabados cuando rompían el brazo a una migrante dentro de su casa
382
Vito Quiles es escoltado por los neonazis de España 2000 en la Universidad de Valencia
362
Mueren más de 460 personas en un ataque sobre un hospital de maternidad de El Fasher, en Sudán
406
Francesca Albanese menciona a más de 60 estados cómplices del genocidio en Gaza (inglés)
334
Más de cien muertos en Gaza, entre ellos 46 niños, en la mayor masacre israelí del alto el fuego
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
5
meneos
61
clics
Un video muestra el caos y la multitudinaria aglomeración en Yosemite tras los recortes presupuestarios de DOGE
CNN, informa sobre el estado del Parque Nacional de Yosemite después de que los recortes de DOGE y el cierre del Gobierno diezmaran al personal del parque.
|
etiquetas
:
recortes
,
trump
,
parques nacionales
4
1
0
K
63
actualidad
2 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
1
0
K
63
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Verdaderofalso
*
Mi pregunta es, para que cojones ha servido la motosierra de DOGE-Musk viendo que la deuda sigue creciendo sin parar aparte de costar vidas, despidos y re contrataciones sin mencionar el caos en las administraciones y empeorar los servicios allá donde entro?
0
K
20
#2
Olepoint
¡¡¡ Viva mi libertad, carajo, no la vuestra !!!
¿ En serio hay cenútrios que se tragan eso de la libertad absoluta del individuo en un mundo donde vivimos apretados cual chinchorros ?
¿ Tan bajo es el nivel, tanta estupidez hay ?
0
K
7
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
¿ En serio hay cenútrios que se tragan eso de la libertad absoluta del individuo en un mundo donde vivimos apretados cual chinchorros ?
¿ Tan bajo es el nivel, tanta estupidez hay ?