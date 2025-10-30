edición general
Un video muestra el caos y la multitudinaria aglomeración en Yosemite tras los recortes presupuestarios de DOGE

CNN, informa sobre el estado del Parque Nacional de Yosemite después de que los recortes de DOGE y el cierre del Gobierno diezmaran al personal del parque.

Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
Mi pregunta es, para que cojones ha servido la motosierra de DOGE-Musk viendo que la deuda sigue creciendo sin parar aparte de costar vidas, despidos y re contrataciones sin mencionar el caos en las administraciones y empeorar los servicios allá donde entro?
Olepoint #2 Olepoint
¡¡¡ Viva mi libertad, carajo, no la vuestra !!! xD xD xD xD xD xD

¿ En serio hay cenútrios que se tragan eso de la libertad absoluta del individuo en un mundo donde vivimos apretados cual chinchorros ?

¿ Tan bajo es el nivel, tanta estupidez hay ?
