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Vídeo. Los "liquidadores" de Chernóbil en Ucrania regresan

Vídeo. Los "liquidadores" de Chernóbil en Ucrania regresan  

Ucrania conmemoró en abril de 2026 el 40 aniversario del desastre de Chernóbil de 1986, mientras antiguos trabajadores de la descontaminación regresaban al lugar.

| etiquetas: video , desastre , chernóbil , trabajadores , descontaminación , regresan
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3 comentarios
5 1 0 K 82 actualidad
#1 tierramar *
Las imagenes no engañan, si quieren saber la verdad, no se lo pierdan: www.meneame.net/m/actualidad/ninos-chernobyl-eng-imagenes-sensibles
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#2 tierramar
el médico bielorruso Georgy Lepnin, que trabajaba en el reactor nº4 en la época del accidente, afirmó tajante que “aproximadamente 100000 liquidadores murieron”. Los que sobrevivieron y aparecen en el vide a saber a qué distancia o donde estuvieron
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Stathamdepueblo #3 Stathamdepueblo *
#2 eran consideradores liquidadores todos los que trabajaron en la limpieza del desastre, no solo los que se subieron al tejado del reactor, hasta oficinistas, pero no podemos saber quienes son estos y si pertenecían a alguna de las unidades de contacto directo con material radiactivo

como curiosidad, un amigo mío rodó hace unos años un cortometraje titulado "El último liquidador", que se puede ver en YT: youtu.be/MPtwQSrgupE
El making of: youtu.be/DAVZTvWUlwo
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menéame