La vida después de un desahucio en València: ¿qué ocurre cuando un fondo compra tu casa?

La subida exponencial de los precios después de la pandemia. El regreso del turismo y el aterrizaje en masa de expatriados (personas que se mudan de país generalmente por motivos laborales) tensionaron el mercado inmobiliario y se lo puso más difícil a los vecinos de los números 49 y 51 de la calle Turia.

BenitoCameIa #2 BenitoCameIa
Por lo que dice el artículo, no era "su" casa. Si fuera suya, cuando dicen que el fondo "la compró", les hubieran dado dinero, o se podrían haber negado.
NPCMeneaMePersigue #3 NPCMeneaMePersigue
#2 vecinos sustituidos por guiris y turistas

Pa que luego no me digais que hay que defender a la gente del turismo y espantarla
BenitoCameIa #5 BenitoCameIa
#3 humm, eso parece xenofobia. Voy reportando...
Blackspartak #6 Blackspartak
#2 eso, que se joda
CerdoJusticiero #7 CerdoJusticiero
#2 "Su casa" = "su hogar" ≠ "un inmueble de su propiedad"

Una frase para que se entienda:

Cuando vives de alquiler, tu casero no puede entrar en tu casa sin permiso.
#4 Nouveau *
ves cogiendo hora al psiquiatra. Me eliminan la etiqueta a 1. Este usuario tiene poderes màgicos?
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Nos tiran Franceses de nuestras casas para poner hoteles y aquí nadie habla de inmigración y problemas porque claro es el mercado amigos, el problema es el pobre, el frances, ruso, aleman, americano que te tira del barrio, te sube los precios en incluso asesinan 230 personas en Valencia para que los turistas consuman, esto no es problema.

Es un genocidio
