Víctimas de su propio relato (Oskar Lafontaine)

La industria energética estadounidense vende su costoso gas en Europa, y Estados Unidos también quiere sacar un buen provecho de la reconstrucción de Ucrania. Los europeos pagan con un rearme gigantesco e inútil, con una energía demasiado cara, con una desindustrialización creciente, asumen la mayor parte de los costes de los refugiados y ahora, como si les hubiera abandonado el sentido común, quieren admitir a Ucrania en la UE. Ursula von der Leyen o Kaja Kallas han demostrado a menudo que no saben cuanto son mil millones.

cocolisto
Buen artículo. Salvo que seas una ostra no deja indiferente.
SRAD
Oskar Lafontaine es un histórico de la izquierda alemana (SPD, Die Linke), fue Ministro de Hacienda y está casado con otra dirigente histórica, Sahra Wagenknecht.
suppiluliuma
Resumen de este envío y de los futuros comentarios de este envió: la OTAN provocó a Rusia (a pesar de que ésta fue la que invadió Ucrania), el Maidán fue un golpe de estado (fue una revolución), hubo una guerra civil en Ucrania (fue una invasión rusa), etc.

Y eso sólo en el primer párrafo. La misma basura putinista llena de mentiras de siempre.
SRAD
#2 Así que ahora hay revoluciones buenas,¿eh? Las que apoya Washington, son revoluciones deseables. También lo de Sanjurjo, Mola y Franco fue una revolución, ¿no? No se podía, simplemente, esperar a las próximas elecciones e intentar retomar el gobierno por medios democráticos.
¿Quién invade qué? Un contingente militar realiza una invasión cuando entra en un territorio contra la voluntad manifiesta de la población. Pues bien, en el Donbass, el invasor es el ejército ucraniano y los…   » ver todo el comentario
suppiluliuma
#4 Así que ahora hay revoluciones buenas,¿eh? Las que apoya Washington, son revoluciones deseables. También lo de Sanjurjo, Mola y Franco fue una revolución, ¿no? No se podía, simplemente, esperar a las próximas elecciones e intentar retomar el gobierno por medios democráticos.

Hombre, tú eres el que cree en el Golpe de Estado Francés de 1789 y el Golpe de Estado Ruso de marzo de 1917. Nómbrame a los generales como Sanjurjo, Mola y Franco, que estuvieron involucrados en el Maidán. Dime…  media   » ver todo el comentario
CerdoJusticiero
#2 Llora menos, anda, amigo de las revoluciones de nazis.
