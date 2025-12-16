Víctimas de su propio relato (Oskar Lafontaine)

La industria energética estadounidense vende su costoso gas en Europa, y Estados Unidos también quiere sacar un buen provecho de la reconstrucción de Ucrania. Los europeos pagan con un rearme gigantesco e inútil, con una energía demasiado cara, con una desindustrialización creciente, asumen la mayor parte de los costes de los refugiados y ahora, como si les hubiera abandonado el sentido común, quieren admitir a Ucrania en la UE. Ursula von der Leyen o Kaja Kallas han demostrado a menudo que no saben cuanto son mil millones.
Y eso sólo en el primer párrafo. La misma basura putinista llena de mentiras de siempre.
¿Quién invade qué? Un contingente militar realiza una invasión cuando entra en un territorio contra la voluntad manifiesta de la población. Pues bien, en el Donbass, el invasor es el ejército ucraniano y los… » ver todo el comentario
Hombre, tú eres el que cree en el Golpe de Estado Francés de 1789 y el Golpe de Estado Ruso de marzo de 1917. Nómbrame a los generales como Sanjurjo, Mola y Franco, que estuvieron involucrados en el Maidán. Dime… » ver todo el comentario