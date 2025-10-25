edición general
Las víctimas de la DANA temen que Mazón se acerque a ellas en el funeral de Estado: “No saben cómo van a reaccionar”

Las víctimas de la DANA temen que Mazón se acerque a ellas en el funeral de Estado: “No saben cómo van a reaccionar”

Lasaec, presidente a Asociación de Damnificados por la DANA admite que hay “preocupación” entre los familiares de las víctimas ante un intento de acercamiento por parte del presidente de la Generalitat. “Las víctimas me dicen que no saben cómo van a reaccionar”, asegura. Desde la Asociación, esperan que Mazón sepa limitar su presencia al ámbito estrechamente institucional

Sandman #1 Sandman
Que vayan con palas, antorchas y bates con pinchos, a ver si entonces se acerca.
3 K 36
Khadgar #3 Khadgar
#1 No creo que haga falta, la derecha es bastante alérgica a las consecuencias de sus acciones así que seguro que mantendrá una distancia de seguridad que ni con el COVID. :troll:
1 K 18
Sandman #4 Sandman
#3 ¿De qué consecuencias hablas? Después de más de 200 muertos, no sólo no está Mazón en la cárcel sino que sigue siendo President.
0 K 13
Khadgar #8 Khadgar
#4 De las potenciales. ¿De verdad crees que Mazón va a tener el coraje para, no hablar, sino ir a darle la mano a las víctimas?
0 K 13
camvalf #7 camvalf
#1 el bate puede considerarse que la va a usar para golpearle, mejor palas, antorchas y horcas y alegan que van a realizar una activida colectiva de muchos años de tradición, el linchamiento a un sinvergüenza.
1 K 17
ipanies #2 ipanies
Que se den la vuelta cuando se acerquen y así muestran su rechazo sin violencia ni insultos... Si el les toca para darles la vuelta creo que ya estarían legitimados para tocarle a él también ¬¬
2 K 20
Verdaderofalso #6 Verdaderofalso *
Bueno, cuando la agresion a Pedro Sánchez no hace tanto…
www.meneame.net/story/ya-son-tres-detenidos-ataque-coche-escolta-sanch

Y seguro que si nos ponemos a mirar más comentarios, algún otro sale
0 K 20
pepel #9 pepel
Le pueden escupir a la cara, a ver si se le ablanda.
0 K 19
Dene #5 Dene
Como reaccionar?? Pues lo mejor suele ser a mano abierta, provoca menos lesiones...en la mano, que es lo importante
1 K 15
#10 Juantxi
No sé acercará, a no ser que haga un paripé llevando a unos compinches disfrazados de víctimas.
1 K 14

