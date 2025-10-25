Las víctimas de la DANA temen que Mazón se acerque a ellas en el funeral de Estado: “No saben cómo van a reaccionar”

Lasaec, presidente a Asociación de Damnificados por la DANA admite que hay “preocupación” entre los familiares de las víctimas ante un intento de acercamiento por parte del presidente de la Generalitat. “Las víctimas me dicen que no saben cómo van a reaccionar”, asegura. Desde la Asociación, esperan que Mazón sepa limitar su presencia al ámbito estrechamente institucional