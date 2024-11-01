Las víctimas del colegio Alborada denuncian la humillación institucional de la Comunidad de Madrid: “No son dibujitos”

Alicia Torija (Más Madrid) mostró el dibujo de una presunta víctima a la Directora General de Recursos Humanos y Relaciones con la Administración de Justicia, quien “optó por burlarse de las familias". El entorno de las presuntas víctimas destaca que sus hijos e hijas son “menores de 7 años, con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y discapacidad”, por lo que, “para ellos, el lenguaje oral muchas veces no es una opción”, sino su “única vía para contarnos el horror inenarrable que han sufrido..."