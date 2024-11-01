edición general
20 meneos
110 clics
Las víctimas del colegio Alborada denuncian la humillación institucional de la Comunidad de Madrid: “No son dibujitos”

Las víctimas del colegio Alborada denuncian la humillación institucional de la Comunidad de Madrid: “No son dibujitos”

Alicia Torija (Más Madrid) mostró el dibujo de una presunta víctima a la Directora General de Recursos Humanos y Relaciones con la Administración de Justicia, quien “optó por burlarse de las familias". El entorno de las presuntas víctimas destaca que sus hijos e hijas son “menores de 7 años, con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y discapacidad”, por lo que, “para ellos, el lenguaje oral muchas veces no es una opción”, sino su “única vía para contarnos el horror inenarrable que han sufrido..."

| etiquetas: víctimas , alborada , abusos sexuales , dibujos
18 2 0 K 326 Madriléame
3 comentarios
18 2 0 K 326 Madriléame
makinavaja #1 makinavaja
La tradicional sensibilidad hacia los ciudadanos por parte de la CM
3 K 40
MiguelDeUnamano #2 MiguelDeUnamano
#1 Yo diría que a todo el PP, nunca han tenido el más mínimo escrúpulo en insultar a las víctimas de su nefasta gestión, algo que dice mucho del tipo de personas que le votan o que querrían verlos en cualquier gobierno.
1 K 19
correcorrecorre #3 correcorrecorre
¿Alguien me explica el dibujo? En serio, yo solo veo garabatos y no lo sé interpretar.
0 K 10

menéame