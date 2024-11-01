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Las víctimas de Adamuz se manifestarán en Huelva el 20 de marzo para exigir “toda la verdad”

Las víctimas de Adamuz se manifestarán en Huelva el 20 de marzo para exigir “toda la verdad”

La Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz ha convocado en Huelva una manifestación para el viernes, 20 de marzo, a las 18,00 horas, en memoria de los fallecidos y “por la seguridad ferroviaria” y para que “se conozca toda la verdad sobre lo sucedido”. Además, desde la entidad han animado a la ciudadanía a participar en la movilización. Según ha indicado la asociación en una nota de prensa, la manifestación se iniciará en la estación de tren de Huelva y finalizará en la plaza de las Monjas, donde se procederá a la lectura...

| etiquetas: adif , accidente , adamuz , huelva
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5 comentarios
4 1 0 K 55 actualidad
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... de un manifiesto. Así, la asociación ha explicado que esta movilización tiene como objetivo rendir homenaje y mantener viva la memoria de las víctimas del descarrilamiento ocurrido en Adamuz, así como reiterar su “firme exigencia” de que “se conozca toda la verdad sobre lo sucedido”. “Las familias y afectados seguimos reclamando transparencia, responsabilidades y garantías de que un accidente de estas características no vuelva a repetirse”, ha abundado. Asimismo, la asociación ha señalado que la manifestación será “un acto pacífico, abierto a toda la ciudadanía, asociaciones y colectivos que deseen sumarse a esta causa”, que no es solo suya, “sino de toda la sociedad”...
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#2 Cuchifrito
La investigación la lleva un juzgado, por mucha manifestación que haya, depende del juzgado.
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tul #3 tul
#2 jajajajajaja esa investigacion ya esta terminada y el responsable sera apercibido, como siempre, toda la culpa del conductor, y ni se te ocurra mencionar a los curruptos que se lucran a base de dajar desprotegidos a miles de pasajeros que entonces se case todo el chiringo de adif y renfe.
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#4 Tecar
No sé qué verdad quieren,
A estas alturas está ya bastante claro lo que pasó.
Faltan los detalles que se están investigando, para esto están los juzgados, los peritos, los investigadores etc.
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taSanás #5 taSanás
Que desistan, esto ya está amortizado… un par de comisiones d einvestigacion y pa’casa a cenar
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menéame