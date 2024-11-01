Las víctimas de Adamuz se manifestarán en Huelva el 20 de marzo para exigir “toda la verdad”

La Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz ha convocado en Huelva una manifestación para el viernes, 20 de marzo, a las 18,00 horas, en memoria de los fallecidos y “por la seguridad ferroviaria” y para que “se conozca toda la verdad sobre lo sucedido”. Además, desde la entidad han animado a la ciudadanía a participar en la movilización. Según ha indicado la asociación en una nota de prensa, la manifestación se iniciará en la estación de tren de Huelva y finalizará en la plaza de las Monjas, donde se procederá a la lectura...