Una vía completamente renovada: Como es la infraestructura ferroviaria donde se produjo el accidente de Córdoba
Adif, gestor de la infraestructura, renovó la vía de alta velocidad en el tramo de Adamuz, perteneciente a la línea Madrid-Sevilla, con el objetivo de responder al crecimiento del tráfico ferroviario
etiquetas
adif
accidente
sucesos
cordoba
actualidad
#2
asola33
Recién "mejorada". Blanco y en botella.
2
K
42
#3
MADMax2
#2
Con la calidad de las cosas que se hacen ahora ... a veces es mejor lo "malo conocido" que cosas de última tecnología hechas como el culo.
1
K
22
#4
comadrejo
#2
Mas de seis meses de operaciones desde la mejora. El recién es relativo.
0
K
11
#1
Mediorco
Parece, en principio, que Adif había hecho los deberes.
0
K
9
#6
PerritaPiloto
Yo examinaría las ruedas del tren también. Ruedas y railes son una unidad. Si alguna de las cosas está mal tienes descarrilamiento.
0
K
8
#5
dclunedo
Esto se lo endosan a una malvada empresa privada... ¿Qué os jugáis?. Maquina mediateca en marcha....
1
K
-8
