Una vía completamente renovada: Como es la infraestructura ferroviaria donde se produjo el accidente de Córdoba

Adif, gestor de la infraestructura, renovó la vía de alta velocidad en el tramo de Adamuz, perteneciente a la línea Madrid-Sevilla, con el objetivo de responder al crecimiento del tráfico ferroviario

| etiquetas: adif , accidente , sucesos , cordoba
asola33 #2 asola33
Recién "mejorada". Blanco y en botella.
#3 MADMax2
#2 Con la calidad de las cosas que se hacen ahora ... a veces es mejor lo "malo conocido" que cosas de última tecnología hechas como el culo.
comadrejo #4 comadrejo
#2 Mas de seis meses de operaciones desde la mejora. El recién es relativo.
Mediorco #1 Mediorco
Parece, en principio, que Adif había hecho los deberes.
#6 PerritaPiloto
Yo examinaría las ruedas del tren también. Ruedas y railes son una unidad. Si alguna de las cosas está mal tienes descarrilamiento.
#5 dclunedo
Esto se lo endosan a una malvada empresa privada... ¿Qué os jugáis?. Maquina mediateca en marcha....
