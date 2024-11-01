El veterano líder de Hamás, Mousa Abu Marzouk, habla sobre el plan de Trump para Gaza y el futuro de Hamás [en]

Entrevista de Jeremy Scahill al líder de Hamás, Mousa Abu Marzouk, para Drop Site, el 6 de octubre de 2025.—«Nunca en la historia ha habido una guerra abierta, un genocidio retransmitido por televisión como esta guerra, una guerra en la que se utiliza el hambre como arma, el asesinato de niños como arma y el bloqueo de medicamentos como arma. ¿Es posible que Trump carezca de humanidad hasta tal punto? ¿Es eso posible?». Marzouk pide a Trump que bloquee los intentos israelíes de sabotear un acuerdo y ponga fin al genocidio.