El veterano líder de Hamás, Mousa Abu Marzouk, habla sobre el plan de Trump para Gaza y el futuro de Hamás [en]

Entrevista de Jeremy Scahill al líder de Hamás, Mousa Abu Marzouk, para Drop Site, el 6 de octubre de 2025.—«Nunca en la historia ha habido una guerra abierta, un genocidio retransmitido por televisión como esta guerra, una guerra en la que se utiliza el hambre como arma, el asesinato de niños como arma y el bloqueo de medicamentos como arma. ¿Es posible que Trump carezca de humanidad hasta tal punto? ¿Es eso posible?». Marzouk pide a Trump que bloquee los intentos israelíes de sabotear un acuerdo y ponga fin al genocidio.
| etiquetas: israel , palestina , hamás , genocidio televisado , mousa abu marzouk , gaza
También, entrevista completa aquí (en inglés): youtu.be/ofRgj2-cH80
Es bastante compleja la cronología del conflicto Hamás-Fatah, pero en principio en Gaza la gente votó a Hamas en el 2006 ( elecciones con observadores incluso de USA), y entre Fatah con maniobras controvertidas en cuanto a legitimidad, para adelantar elecciones, Israel impidiendo la inclusión del Jerusalén oriental y rechazando (o no respondiendo a) la solicitud de observadores internacionales, y el proceso de lucha armada y posterior intento de reconciliación, ya nos vamos al 2021.
Por ahora hasta que se puedan hacer elecciones con garantías al menos como 2006, me da que la legitimidad la tiene Hamás en la franja de Gaza.
x.com/MEMRIReports/status/1718973338486260097
Un gran lider que se preocupa por su pueblo...