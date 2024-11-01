edición general
4 meneos
8 clics
Verificación de edad: ¿Qué países le exigen realizar comprobaciones de identidad y para qué sitios web y plataformas?

Verificación de edad: ¿Qué países le exigen realizar comprobaciones de identidad y para qué sitios web y plataformas?

¿Acabará la verificación de la edad con el anonimato? Cada vez son más los países que aprueban leyes de verificación de la edad, ahora también para las aplicaciones de las redes sociales, como se ha visto en Australia y próximamente en el Reino Unido, Francia, España y Turquía.

| etiquetas: verificación edad , anonimato , privacidad
3 1 0 K 44 actualidad
3 comentarios
3 1 0 K 44 actualidad
yabumethod #2 yabumethod *
Vamos, que el ni anonimato ni la seguridad estan garantizados en ningun caso segun el articulo. Vaya puta mierda lo que quieren hacer con internet y encima todos a la vez para que no haya escapatoria.

La conclusion a mi me parece fulminante:

"Los gobiernos de todo el mundo tienen razón al querer proteger a los niños de contenidos nocivos, pero la verificación de la edad no es la solución: La verificación de la edad no consigue lo que se supone que debe conseguir -proteger a los niños- y, al mismo tiempo, destruye la naturaleza libre y abierta de Internet.

Lo que se desprende del acalorado debate sobre la verificación de la edad es que una solución que acaba con la privacidad en línea para todos no es ninguna solución."
0 K 10
nosomosnaiderl #1 nosomosnaiderl
LinkedIn tiene lo de Persona, que te pone un check en tu perfil si te has verificado, con el pasaporte o el DNI
0 K 7
Arcangeldemadera #3 Arcangeldemadera
Básicamente el rollo es este. Las encuesta dan por perdido el psoe y se espera que sea la meno por dos legislaturas. Ya lo tiene que hacer muy, pero que muy mal la derechas para que gane otra vez.
Los jóvenes de ahora ya no ven a la izquierda como los wais. Ven a vox como el partido cercano y podemos, sumar, psoe como esos que degrada la vida..... Hace poco criticaban en meneame en una portada que los votantes de voz solo tenían el graduado.... Os dais cuenta que esos deberían ser los votantes de Podemos?
Como no los vais a camelar vosotros, que no lo hagan otros.... Si os fueran a votar estaros como locos por permitirlo.
0 K 6

menéame