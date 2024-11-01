Verificación de edad: ¿Qué países le exigen realizar comprobaciones de identidad y para qué sitios web y plataformas?

¿Acabará la verificación de la edad con el anonimato? Cada vez son más los países que aprueban leyes de verificación de la edad, ahora también para las aplicaciones de las redes sociales, como se ha visto en Australia y próximamente en el Reino Unido, Francia, España y Turquía.
La conclusion a mi me parece fulminante:
"Los gobiernos de todo el mundo tienen razón al querer proteger a los niños de contenidos nocivos, pero la verificación de la edad no es la solución: La verificación de la edad no consigue lo que se supone que debe conseguir -proteger a los niños- y, al mismo tiempo, destruye la naturaleza libre y abierta de Internet.
Lo que se desprende del acalorado debate sobre la verificación de la edad es que una solución que acaba con la privacidad en línea para todos no es ninguna solución."
Los jóvenes de ahora ya no ven a la izquierda como los wais. Ven a vox como el partido cercano y podemos, sumar, psoe como esos que degrada la vida..... Hace poco criticaban en meneame en una portada que los votantes de voz solo tenían el graduado.... Os dais cuenta que esos deberían ser los votantes de Podemos?
Como no los vais a camelar vosotros, que no lo hagan otros.... Si os fueran a votar estaros como locos por permitirlo.