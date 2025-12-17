edición general
9 meneos
17 clics
El verdadero peligro para Europa está dentro de sus fronteras

El verdadero peligro para Europa está dentro de sus fronteras

Los partidos ultraderechistas y la desunión representan mayores amenazas que Rusia y la política exterior de Donald Trump.

| etiquetas: unión europa , rusia , ucrania , estados unidos , extrema derecha
7 2 0 K 94 actualidad
3 comentarios
7 2 0 K 94 actualidad
Supercinexin #1 Supercinexin
Mira, una verdad que ha dicho alguien en Lo País.

Meneo, porque hay que premiar y visivotar lo que es bueno y positivo. Generar tráfico y que así los empresarios de Lo País vean que es mejor llevar una determinada línea editorial, distinta al neoliberalismo atlantista.
1 K 38
#3 El_dinero_no_es_de_nadie *
El peligro son los seguidores de Putin, ya sean de extrema derecha o de extrema izquierda.

Unos por unos motivos y otros por otros motivos, pero Putin los quiere a ambos, ya que ambos desestabilizan la unión de Europa :hug:
1 K 22
#2 pirat
La miniatura parece que reza,
pusilanimg face
0 K 8

menéame