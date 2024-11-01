La verdadera prueba de una civilización es la ausencia de ansiedad por la salud

La RDA creó una red de instituciones médicas que trabajaban para mejorar la dieta y el estilo de vida, así como para identificar y tratar dolencias de forma precoz en lugar de esperar a que se convirtieran en enfermedades más graves. Todo tuvo que construirse en un país fuertemente sancionado, con la infraestructura física destruida por la guerra y muchos médicos emigrados: el 45% de los médicos alemanes habían sido miembros del Partido Nazi y sabían que en Occidente serían perdonados mientras que en la Alemania socialista serían castigados.