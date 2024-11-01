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La verdadera prueba de una civilización es la ausencia de ansiedad por la salud

La verdadera prueba de una civilización es la ausencia de ansiedad por la salud

La RDA creó una red de instituciones médicas que trabajaban para mejorar la dieta y el estilo de vida, así como para identificar y tratar dolencias de forma precoz en lugar de esperar a que se convirtieran en enfermedades más graves. Todo tuvo que construirse en un país fuertemente sancionado, con la infraestructura física destruida por la guerra y muchos médicos emigrados: el 45% de los médicos alemanes habían sido miembros del Partido Nazi y sabían que en Occidente serían perdonados mientras que en la Alemania socialista serían castigados.

| etiquetas: república democrática alemana , socialismo , salud , comunistas , sanidad
14 10 0 K 202 Comunismo
8 comentarios
14 10 0 K 202 Comunismo
#1 Robe7064
Parte de esos logros se perdían por los alambres y los balazos que afectaban la salud de quienes intentaban irse de ese lindo país.
6 K 77
comunerodecastilla #3 comunerodecastilla *
#1 Algunos ya en los 80' sabíamos de que iba el tema, otros en cambio pasados casi 40 años aun siguen en la inopia. :shit:

Ven saltando el muro de Berlín.
Ven hacia este mundo libre, sonriendo,
pronto verás con tus ojos fatigados
Nuestra bendita libertad.
La verdad yo no sé a qué vienes.
La verdad te diré ya no hay dónde huir.

En este paraíso se vive muy mal.
¿Qué té pasa chaval? ¿Lloras?
Cuándo te vas a dar cuenta
Que el muro es una mentira.

La verdad yo no sé a qué vienes.
La verdad te

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1 K 17
Expat_Guinea_Ecuatorial #5 Expat_Guinea_Ecuatorial
#3 Los comunistas les hacian un favor a los obreros disparandoles para que no se llevasen la decepcion al llegar la lado occidental
1 K 20
#8 Robe7064
#3 De niño viví en una dictadura de extrema derecha y no me pasó nada. Pero tanto mi papá como mi mamá - que no participaban en política - pudieron haber sido detenidos o algo peor. Mi mamá estaba en una lista y a los 17 y casi se la llevan en el Paso de Monte Aymond; a mi papá lo pillaron en la noche después del toque de queda y se libró por un tarro de leche que había comprado para mí. En otra ocasión un policía le pegó en el estómago por decir "Algún día habrá democracia y podremos…   » ver todo el comentario
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#2 BoosterFelix *
Ya os digo yo que todavía no ha existido ansiedad por la salud que haya imposibilitado el ejercicio del derecho de hacer nacer a las proles en la pobreza y en la ansiedad por la salud. Deberían estudiar seriamente ese derecho como remedio contra el cáncer.
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#4 HangTheRich
#2 entonces quien puede tener hijos. Los aptos?
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#6 BoosterFelix
#4 ¿entonces quiénes pueden tener hijos? ¿los ineptos?
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SeñorPresunciones #7 SeñorPresunciones *
#4 Supongo que los ricos, para que purifiquen la especie, o quizá nadie para que nos extingamos, a saber que se le pasa por la cabeza. Me cuelgo de tu comentario porque BoosterBrasas me tiene silenciado por ponerle un espejo delante. No le gustó mucho lo que vio.
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menéame