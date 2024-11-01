¿Es verdad que 'TACO = Trump siempre se acobarda y huye'? [jap]  

El vídeo analiza la situación de tensión entre Estados Unidos e Irán en abril de 2026, centrándose en el comportamiento impredecible del presidente Donald Trump respecto al bloqueo del Estrecho de Ormuz y las negociaciones de alto el fuego. Emitido por el programa de noticias japonés "FNN Prime Online"
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Pero no creo que sea por estrategia, si no porque tiene la madurez de un chaval de 10 años que no entiende la implicación de las apuestas de "todo o nada".
Y la prueba, es que con esa estrategia, y el mayor poder del mundo, acaba perdiendo.