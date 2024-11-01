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¿Es verdad que 'TACO = Trump siempre se acobarda y huye'? [jap]  

El vídeo analiza la situación de tensión entre Estados Unidos e Irán en abril de 2026, centrándose en el comportamiento impredecible del presidente Donald Trump respecto al bloqueo del Estrecho de Ormuz y las negociaciones de alto el fuego. Emitido por el programa de noticias japonés "FNN Prime Online"

| etiquetas: taco , trump , always , chickens , out , noticias , tv , japón
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2 comentarios
1 0 0 K 19 politica
mente_en_desarrollo #1 mente_en_desarrollo
Utiliza "la teoría del loco" (teoría de juegos) para negociar.
Pero no creo que sea por estrategia, si no porque tiene la madurez de un chaval de 10 años que no entiende la implicación de las apuestas de "todo o nada".

Y la prueba, es que con esa estrategia, y el mayor poder del mundo, acaba perdiendo.
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mikhailkalinin #2 mikhailkalinin
De bilbo no es, por lo qu se ve...
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menéame