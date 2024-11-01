Ventas Coches Eléctricos España Marzo 2026: Récord Histórico y Top Modelos

Por primera vez en la historia, el mercado español ha superado la barrera de los 12.000 turismos 100% eléctricos matriculados en un solo mes, alcanzando un total de 12.123 unidades. Este hito marca un punto de inflexión en la movilidad eléctrica en España. En el primer trimestre de 2026, las matriculaciones de turismos 100% eléctricos ya superan las 27.000 unidades, lo que representa un incremento del 40% respecto al mismo periodo de 2025. Para ponerlo en contexto, en 2025 esta cifra no se alcanzó hasta más de un mes después, lo que evidencia cómo la adopción del coche eléctrico está ganando velocidad en España.



El ranking de modelos más vendidos en marzo refleja un mercado cada vez más competitivo...