La venta de DigiD (sistema digital gubernamental de Países Bajos) a empresa estadounidense es un riesgo de seguridad, según un alto funcionario [ING]

La ministra de Asuntos Económicos está decidiendo si autoriza o no la adquisición del proveedor de servicios en la nube Solvinity por parte de Kyndryl, anunciada a finales del año pasado. «No puedo decirlo más claro», declaró Van Oordt al periódico. «Estados Unidos podría desconectar el sistema Digid durante un largo periodo y solicitar información confidencial». Si se aprueba la adquisición, los sistemas Digid y MijnOverheid quedarán sujetos a la legislación estadounidense. Los servicios de seguridad de EE. UU. podrían acceder a ellos.
| etiquetas: paíse bajos , digid , eeuu , soberanía digital , espionaje a la luz del día
Si esto sale adelante, básicamente esta empresa privada estadounidense Kyndryl (y, por activa o por pasiva, la CIA) podría espiar a todos y cada uno de los ciudadanos holandeses, teniendo datos como direcciones, cuentas bancarias, etc.
Fantástico.
En españa también.
Imagina ahora la fuga de seguridad como los USA tengan estos datos disponibles.
Cl@ve y DigiD no son tecnicamente muy distintos. Ambos sirven para decir "soy X persona y el estado confirma esta identidad".
Igual que el "inicia sesion con google", pero la autoridad validadora es un Estado y no una empresa privada.
La diferencia entre ambas es que en NL el DigiD puede ser usado en paginas webs de empresas privadas y Cl@ve no tiene esa capacidad habilitada. En Espanya esta opcion es solo para tramites relacionados con el Estado.
Y aqui si que se nota la diferencia en la comodidad que da poder gestionar contratos, pensiones y papeles medicos con un solo sistema de autenticacion/sesion.
Van a tener los datos personales, financieros y médicos de toda la población del país.
Solo falta saber si también tienen algún Sionista dentro de la empresa.
Según un alto funcionario de Logius, la agencia de servicios digitales del Ministerio del Interior neerlandés, la adquisición del servicio en la nube utilizado por Digid, el sistema de identificación personal del gobierno, dejará información sensible en manos estadounidenses.
Pieter van Oordt, asesor principal de privacidad de la agencia, declaró al periódico Volkskrant que existe el riesgo de que información detallada sobre todos los ciudadanos de los Países Bajos caiga… » ver todo el comentario