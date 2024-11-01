La venta de DigiD (sistema digital gubernamental de Países Bajos) a empresa estadounidense es un riesgo de seguridad, según un alto funcionario [ING]

La ministra de Asuntos Económicos está decidiendo si autoriza o no la adquisición del proveedor de servicios en la nube Solvinity por parte de Kyndryl, anunciada a finales del año pasado. «No puedo decirlo más claro», declaró Van Oordt al periódico. «Estados Unidos podría desconectar el sistema Digid durante un largo periodo y solicitar información confidencial». Si se aprueba la adquisición, los sistemas Digid y MijnOverheid quedarán sujetos a la legislación estadounidense. Los servicios de seguridad de EE. UU. podrían acceder a ellos.