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La venta de DigiD (sistema digital gubernamental de Países Bajos) a empresa estadounidense es un riesgo de seguridad, según un alto funcionario [ING]

La venta de DigiD (sistema digital gubernamental de Países Bajos) a empresa estadounidense es un riesgo de seguridad, según un alto funcionario [ING]

La ministra de Asuntos Económicos está decidiendo si autoriza o no la adquisición del proveedor de servicios en la nube Solvinity por parte de Kyndryl, anunciada a finales del año pasado. «No puedo decirlo más claro», declaró Van Oordt al periódico. «Estados Unidos podría desconectar el sistema Digid durante un largo periodo y solicitar información confidencial». Si se aprueba la adquisición, los sistemas Digid y MijnOverheid quedarán sujetos a la legislación estadounidense. Los servicios de seguridad de EE. UU. podrían acceder a ellos.

| etiquetas: paíse bajos , digid , eeuu , soberanía digital , espionaje a la luz del día
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9 comentarios
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SeñorPeabody #1 SeñorPeabody *
Este sistema DigiD está a años luz del de España en lo que a comodidad y experiencia de usuario se refiere. Puedes acceder a servicios del gobierno (hacienda, catastro, etc) pero también crear citas del médico o tener informes de pensiones y demás.

Si esto sale adelante, básicamente esta empresa privada estadounidense Kyndryl (y, por activa o por pasiva, la CIA) podría espiar a todos y cada uno de los ciudadanos holandeses, teniendo datos como direcciones, cuentas bancarias, etc.

Fantástico.
4 K 72
#3 chavi
#1 Puedes acceder a servicios del gobierno (hacienda, catastro, etc) pero también crear citas del médico o tener informes de pensiones y demás.
En españa también.
2 K 40
SeñorPeabody #6 SeñorPeabody *
#3 #5 Lleváis razón, redacté mal mi comentario por las prisas. A nivel de capacidad de operaciones gubernamentales son similares como decís, pero la sencillez de uso es mayor en el DigiD y lo que tú mencionas, #5. El DigiD se puede conectar con empresas privadas.

Imagina ahora la fuga de seguridad como los USA tengan estos datos disponibles.
1 K 11
qwertyTarantino #5 qwertyTarantino
#1 por ser un poco mas preciso.
Cl@ve y DigiD no son tecnicamente muy distintos. Ambos sirven para decir "soy X persona y el estado confirma esta identidad".
Igual que el "inicia sesion con google", pero la autoridad validadora es un Estado y no una empresa privada.

La diferencia entre ambas es que en NL el DigiD puede ser usado en paginas webs de empresas privadas y Cl@ve no tiene esa capacidad habilitada. En Espanya esta opcion es solo para tramites relacionados con el Estado.
Y aqui si que se nota la diferencia en la comodidad que da poder gestionar contratos, pensiones y papeles medicos con un solo sistema de autenticacion/sesion.
1 K 19
#9 lodudo
#5 La diferencia está también en que en Paises Bajos literalmente todo el mundo usa DigiD. En España no creo que esté tan extendido.
Van a tener los datos personales, financieros y médicos de toda la población del país.
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aupaatu #4 aupaatu
Es curioso, se lo están planteando.
Solo falta saber si también tienen algún Sionista dentro de la empresa.
1 K 20
joffer #7 joffer
Se puede ser más tonto.
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arturios #8 arturios
#7 ¿Tontos? ¿seguro? :take: :tinfoil:
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SeñorPeabody #2 SeñorPeabody
Traducción con Google

Según un alto funcionario de Logius, la agencia de servicios digitales del Ministerio del Interior neerlandés, la adquisición del servicio en la nube utilizado por Digid, el sistema de identificación personal del gobierno, dejará información sensible en manos estadounidenses.

Pieter van Oordt, asesor principal de privacidad de la agencia, declaró al periódico Volkskrant que existe el riesgo de que información detallada sobre todos los ciudadanos de los Países Bajos caiga…   » ver todo el comentario
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menéame