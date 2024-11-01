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"Venga, ¿dónde está la marcha?" Pedro Sánchez sube a bordo de LEGO Mario Kart en su visita al OXO Museo del Videojuego

"Venga, ¿dónde está la marcha?" Pedro Sánchez sube a bordo de LEGO Mario Kart en su visita al OXO Museo del Videojuego

Parece que Pedro Sánchez, presidente de España, ha podido ver algunos los mejores juegos de Nintendo Switch y ahora también de Nintendo Switch 2, así como de otras consolas, en este museo oficial. Desde la organización del museo destacaron la importancia de este tipo de apoyos institucionales para seguir impulsando la industria del videojuego.

| etiquetas: pedro , sanchez , nintendo , mario , videojuegos
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2 comentarios
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#2 Leclercia_adecarboxylata *
Quizás si Trump y Netanyahu disfrutaran así no tendríamos tantas guerras. Este saber disfrutar de las cosas de la vida y esta personalidad llana, demostrando que es uno más, es lo que le falta a muchos políticos y al mundo en general.

Sé que me ha quedado muy épico y muy :calzador: pero es verdad, la vida está para disfrutarla y compartir con los demás.
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antesdarle #1 antesdarle
bien por el perro, estará contento Feijóo :troll:
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menéame