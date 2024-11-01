"Venga, ¿dónde está la marcha?" Pedro Sánchez sube a bordo de LEGO Mario Kart en su visita al OXO Museo del Videojuego

Parece que Pedro Sánchez, presidente de España, ha podido ver algunos los mejores juegos de Nintendo Switch y ahora también de Nintendo Switch 2, así como de otras consolas, en este museo oficial. Desde la organización del museo destacaron la importancia de este tipo de apoyos institucionales para seguir impulsando la industria del videojuego.
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Sé que me ha quedado muy épico y muy pero es verdad, la vida está para disfrutarla y compartir con los demás.