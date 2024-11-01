Venezuela anuncia contrato para exportar por primera vez gas licuado de petróleo

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este viernes que firmó un contrato para que su país exporte por primera vez en su historia gas licuado de petróleo (GLP), tras informar que suscribió un acuerdo de comercialización sin profundizar en detalles. "El día de hoy, por primera vez en nuestra historia, se ha suscrito un contrato de comercialización de GLP. Saldrá en exportación la primera molécula de gas de Venezuela", indicó Rodríguez en un consejo de economía con empresarios, transmitido por el canal estatal Venezolana