Venezuela anuncia contrato para exportar por primera vez gas licuado de petróleo

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este viernes que firmó un contrato para que su país exporte por primera vez en su historia gas licuado de petróleo (GLP), tras informar que suscribió un acuerdo de comercialización sin profundizar en detalles. "El día de hoy, por primera vez en nuestra historia, se ha suscrito un contrato de comercialización de GLP. Saldrá en exportación la primera molécula de gas de Venezuela", indicó Rodríguez en un consejo de economía con empresarios, transmitido por el canal estatal Venezolana

| etiquetas: venezuela , glp , gas licuado de petróleo
#2 El_dinero_no_es_de_nadie *
Nota: Los gases licuados del petróleo son principalmente butano y propano.
No tiene nada que ver con el llamado gas natural que es metano.
www.miteco.gob.es/es/energia/hidrocarburos-nuevos-combustibles/glp.htm

Aunque las siglas GLP y GNL lleven a confusión
#3 MADMax2
#2 El metano es fácilmente producible, o sea, no tiene por qué depender del petroleo. Pero es más difícil de gestionar (por ejemplo en los vehículos, el depósito tiene que estar mucho más reforzado) . Me suena que la temperatura de conservación también debe ser inferior. Además tiene menos poder calorífico.

Si le unimos que las que manejan los combustibles fósiles (gasolina y diesel) son los que manejan GLP, y lo distribuyen, dejan al Metano en un panorama mucho peor, aunque a la larga es lo que podría seguir adelante si se acabase el petroleo.
#1 cocococo
Veneunidos.
