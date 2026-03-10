El vencimiento de las patentes augura la popularización de los genéricos de Ozempic

Los médicos esperan que la bajada de precios facilite el acceso universal a estos fármacos caros. El pasado viernes, Novo Nordisk anunciaba una reducción del precio de venta al público en España de Wegovy (medicamento contra el sobrepeso gemelo de Ozempic). El coste mensual de las dosis de semaglutida de 1,7 mg baja a 200,19 euros (un 14% menos) y el de 2,4 mg a 223,64 euros (17,6%). La farmacéutica danesa atribuye la rebaja a razones filantrópicas, al “compromiso de la compañía con el abordaje de la obesidad como enfermedad crónica, frecuente.