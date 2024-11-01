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Vencer la amaxofobia, el miedo a conducir: "Algo me hizo clic en la cabeza y empecé a imaginar todo tipo de escenas catastróficas"

Vencer la amaxofobia, el miedo a conducir: "Algo me hizo clic en la cabeza y empecé a imaginar todo tipo de escenas catastróficas"

La amaxofobia, que afecta a miles de personas en España, es una fobia poco visible que no solo limita la conducción, sino también la autonomía y la vida cotidiana.

| etiquetas: amaxofobia , miedo , conducir , fobia , autonomía
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1 comentarios
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ombresaco #1 ombresaco
Si el miedo a conducir limita la autonomía y la vida cotidiana, es una muestra de lo cochecéntrica que es nuestra sociedad
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menéame