Una veintena de trabajadores humanitarios afrontan posibles condenas de 20 años por ayudar a migrantes

Se trata del “mayor caso de criminalización de la solidaridad en Europa” en palabras del propio Parlamento Europeo, y tiene como protagonistas a 24 defensores de los derechos humanos y rescatistas, entre los que destacan la siria Sarah Mardini y el irlandés Seán Binder. Ayer empezó su juicio en Mitilene, en la isla griega de Lesbos, y están acusados de permitir la entrada ilegal de personas migrantes —tráfico de personas— y de otros delitos, como la pertenencia a organización criminal. Se trata de delitos que comportan largas penas de cárcel

wata #2 wata
Cuando los derechos humanos se pisotean es que el fascismo cabalga y galopa sin freno.
WcPC #1 WcPC
Recordemos, técnicamente si se considera a esta gente "organización criminal" podrían prohibir muchas cosas como Caritas en España...
Si llega a la justicia europea y le dan el visto bueno es una cosa tela de peligrosa para cualquier persona de bien en Europa.
karakol #3 karakol
Ninguna buena acción queda sin castigo.
#4 guillersk
Correcto, a la cárcel con ellos
