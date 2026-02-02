edición general
Vecinos de Vigo sufren el duro invierno también en sus propias casas: «Estos pisos no están para vivir y la Sareb echa balones fuera»

Los edificios construidos en la confluencia de la rúa Bailén y Aragón son uno de los símbolos de la crisis inmobiliaria en Vigo. La construcción de los inmuebles se vio interrumpida tras la quiebra de la promotora y fue la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) la que asumió la propiedad tras un embargo por una resolución judicial, retomando las obras en 2022 para tener lista una primera promoción de pisos, que fueron puestos en el mercado y varios de ellos vendidos.

Coincide esto con el lanzamiento de la nueva empresa estatal pública de vivienda, Casa 47, a la que la Sareb está transfiriendo distintas propiedades en toda España, entre ellas estas de la rúa Bailén que fueron retiradas del mercado inmobiliario de compraventa para iniciar esa transferencia. Ahora que se coma otra vez el marrón el gobierno para solucionarlo con nuestros impuestos... Es de traca esto...
He aquí todos esos billones de viviendas vacías de las que algunos tantos hablan. Resulta que necesitan reformas importantes para ser habitables.
