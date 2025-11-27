Los vecinos de València eligen invertir en más árboles, zonas de sombra y libros para las bibliotecas

Los vecinos de València ya han elegido los proyectos que recibirán financiación de los presupuestos participativos 2025/2026. Más árboles, mejorar las zonas ajardinadas, comprar más libros para las bibliotecas públicas o incorporar semáforos, pasos de peatones o mejorar carriles bici han sido algunas de las propuestas más repetidas entre los distintos barrios. En total 248 proyectos se repartirán los 16 millones de euros de fondos asignados a los presupuestos participativos de la ciudad.
Vamos directos a otra riada como la del 29 de octubre en la Dana
"La propuesta de instalar una enseña de 20 metros cuadrados en Plaza de España recibe 797 votos en contra y 172 a favor. Es, con mucha diferencia, la iniciativa peor valorada por los vecinos de València"
