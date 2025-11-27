edición general
9 meneos
10 clics
Los vecinos de València eligen invertir en más árboles, zonas de sombra y libros para las bibliotecas

Los vecinos de València eligen invertir en más árboles, zonas de sombra y libros para las bibliotecas

Los vecinos de València ya han elegido los proyectos que recibirán financiación de los presupuestos participativos 2025/2026. Más árboles, mejorar las zonas ajardinadas, comprar más libros para las bibliotecas públicas o incorporar semáforos, pasos de peatones o mejorar carriles bici han sido algunas de las propuestas más repetidas entre los distintos barrios. En total 248 proyectos se repartirán los 16 millones de euros de fondos asignados a los presupuestos participativos de la ciudad.

| etiquetas: vecinos , valencia , presupuestos
7 2 0 K 110 politica
5 comentarios
7 2 0 K 110 politica
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
La gente vota árboles porque en verano no se puede estar sin árboles pero siguen negando el cambio climático en la generalitat, en valencia...

Vamos directos a otra riada como la del 29 de octubre en la Dana
1 K 33
frankiegth #2 frankiegth *
#1. No, no vais directos a otra riada, os llevan directos a sufrir las consecuencias de otra riada. Parece lo mismo pero no lo es, las familias valencianas no buscan sufrir otra riada sin apoyar cualesquiera medidas que contribuyeran a evitarla o minimizarla. Por otro lado los valencianos son supuestamente "representados" por políticos de derecha y extrema derecha que no solo niegan el cambio climático sino también niegan sus terribles consecuencias. Es altamente improbable que tomen medidas serias y comprometidas para evitar nada. Por eso digo que no vais, os llevan.
2 K 37
#3 Pivorexico *
Relacionada : "Presupuestos participativos: una avalancha de votos negativos frustra la gran bandera de España"

"La propuesta de instalar una enseña de 20 metros cuadrados en Plaza de España recibe 797 votos en contra y 172 a favor. Es, con mucha diferencia, la iniciativa peor valorada por los vecinos de València"
www.levante-emv.com/valencia/2025/11/27/presupuestos-participativos-av

Visto el crecimiento de VOX ,están la Olla paella estos valencianos .
0 K 15
Deviance #5 Deviance
Y el ayuntamiento PP/Vox hará lo que mejor sabe hacer, nada de lo prometido y trincar sobres a tutiplén.
0 K 13
#4 Feliberto
Lo de los libros me extraña, hoy en dia no lee libros en la biblioteca ni su puta madre xD
0 K 11

menéame