Los vecinos de València eligen invertir en más árboles, zonas de sombra y libros para las bibliotecas

Los vecinos de València ya han elegido los proyectos que recibirán financiación de los presupuestos participativos 2025/2026. Más árboles, mejorar las zonas ajardinadas, comprar más libros para las bibliotecas públicas o incorporar semáforos, pasos de peatones o mejorar carriles bici han sido algunas de las propuestas más repetidas entre los distintos barrios. En total 248 proyectos se repartirán los 16 millones de euros de fondos asignados a los presupuestos participativos de la ciudad.