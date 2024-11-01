Vecinos recogen firmas contra la instalación de un tanatorio-crematoria a unos 350 metros de viviendas

Vecinos de Alcorcón han iniciado una recogida de firmas contra la futura construcción de un tanatorio-crematorio en un polígono situado a apenas 350 metros de viviendas, en el número 19 de la calle Industrias, cuya licencia de edificación fue aprobada el pasado 10 de marzo en Junta de Gobierno, una decisión que ha generado gran preocupación en el entorno.

| etiquetas: crematorio , vecinos , change.org , firmas , alcorcon
#7 Pixmac *
#3 Algunos sí. En Redondela el tanatorio (no sé si tiene crematorio) está a las afueras, en una zona industrial junto a la carretera a Porriño, pero hay viviendas unifamiliares y pequeños edificios cerca. En Vigo, el tanatorio-crematorio de Pereiró tiene varios edificios con bastantes viviendas a pocos metros (la acera de enfrente) pero no estoy seguro si los hicieron después del tanatorio-crematorio. El tanatorio-crematorio de Vigo Memorial está a varios kilómetros de la ciudad pero a pocos metros hay viviendas unifamiliares, algún negocio y un instituto.

En Galicia es difícil hacer algo sin viviendas cerca. Si no hay viviendas cerca es que está "en el quinto carallo".
#9 Eukherio
#7 Es que yo recuerdo pillar un piso con amigos hace tiempo y a escasos metros había un tanatorio, que a lo mejor no tenía crematorio, pero que miré ahora y en Lugo tienen uno a 200 metros de un hotel y varias viviendas. Por eso me da la impresión de que igual simplemente les da mal rollo tener uno cerca y que no supone problemas para la salud.
DayOfTheTentacle #8 DayOfTheTentacle
Que luego los espiritus se quedan por allá y...
hazardum #1 hazardum
El ayuntamiento de momento ha dado el ok, porque la CAM ha dado los informes favorables y no tienen más remedio. Van a revisarlo de nuevo creo y llevar las firmas. La gente en el municipio recoge firmas y también en change.org
#3 Eukherio
#1 Pero está demostrado que puede causar problemas de salud (entiendo que por el humo) o es una polémica artificial? Yo juraría que en Galicia los he visto casi pegados a viviendas.
hazardum #4 hazardum
#2 #3 Yo he leído de todo la verdad, ya depende también de si todo funciona bien luego y cumplen con todo lo que deben.

En cualquier caso, con todo el sitio que hay libre, ante la duda yo no lo pondría ahí tan cerca.
Andreham #2 Andreham
Ein?

En Elche tenemos dos tanatorios, y según Google maps, los dos están a unos 350 metros de las casas más cercanas. Uno de ellos además está a la misma distancia más o menos de un instituto.

No entiendo qué clase de "riesgo de contaminación y el incremento del ruido" como dicen en la noticia puede darse en estos sitios.
ur_quan_master #5 ur_quan_master
#2 ciertamente no entiendo como para asar un fiambre en el S.XXI no se puede hacer de forma silenciosa y sin humos. Otra cosa es que se quieran ahorrar el dinero en hacerlo bien y parezca una barbacoa como las de la india.
#6 Albarkas
#2 Los tanatorios no suelen dar problemas, pero la mayoría no quiere tenerlos cerca.
Se excusan por los ruidos y olores, pero yo conozco uno cercano a mi casa y no he notado nada de eso.
Puede que a quien sea aprensivo le afecte.
