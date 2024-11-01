Vecinos recogen firmas contra la instalación de un tanatorio-crematoria a unos 350 metros de viviendas

Vecinos de Alcorcón han iniciado una recogida de firmas contra la futura construcción de un tanatorio-crematorio en un polígono situado a apenas 350 metros de viviendas, en el número 19 de la calle Industrias, cuya licencia de edificación fue aprobada el pasado 10 de marzo en Junta de Gobierno, una decisión que ha generado gran preocupación en el entorno.
En Galicia es difícil hacer algo sin viviendas cerca. Si no hay viviendas cerca es que está "en el quinto carallo".
En cualquier caso, con todo el sitio que hay libre, ante la duda yo no lo pondría ahí tan cerca.
En Elche tenemos dos tanatorios, y según Google maps, los dos están a unos 350 metros de las casas más cercanas. Uno de ellos además está a la misma distancia más o menos de un instituto.
No entiendo qué clase de "riesgo de contaminación y el incremento del ruido" como dicen en la noticia puede darse en estos sitios.
Se excusan por los ruidos y olores, pero yo conozco uno cercano a mi casa y no he notado nada de eso.
Puede que a quien sea aprensivo le afecte.