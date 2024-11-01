edición general
Los vecinos de Fran reúnen 40.000 euros para comprar su casa y evitar su desahucio

El hombre, de 64 años, tiene un 93 por ciento de discapacidad. Su casa, en la que nació, es propiedad ahora de un fondo de inversión. El hombre lleva tiempo arrastrando el problema, que empezó hace años cuando su padre usó la casa como garantía para una finca. Para Fran su casa es además especial, porque es un espacio adaptado a sus necesidades de movilidad reducida. También sus vecinos llevan tiempo movilizados para ayudarlo. Su última iniciativa ha sido reunir el dinero de la deuda que arrastra con el fondo de inversión...

2 comentarios
... Ya han firmado ante notario el compromiso de compra para regalar la vivienda a Fran de por vida. Ahora, esperan la respuesta del fondo de inversión que, de momento, guarda silencio. Es una iniciativa que nos reconcilia con el ser humano, y un ejemplo para todos.
lo de vender la finca del padre o de quien sea, por ahí no, verdad? si tienes una fincaza no tienes ayudas sociales por mucha discapacidad reconocida que tenga, y además lo que no tienes es vergüenza pidiéndole pasta a tus vecinos para comprarle el inmueble donde ahora vives... en serio, hay gente que con el pastizal o patrimonio que tiene puede vivir más que bien y no lo hace porque le gusta más ir dando pena y dependiendo de la solidaridad, de vecinos, salir en la tele, etc. no lo entiendo, de verdad que no lo entiendo
