Los vecinos de Fran reúnen 40.000 euros para comprar su casa y evitar su desahucio  

El hombre, de 64 años, tiene un 93 por ciento de discapacidad. Su casa, en la que nació, es propiedad ahora de un fondo de inversión. El hombre lleva tiempo arrastrando el problema, que empezó hace años cuando su padre usó la casa como garantía para una finca. Para Fran su casa es además especial, porque es un espacio adaptado a sus necesidades de movilidad reducida. También sus vecinos llevan tiempo movilizados para ayudarlo. Su última iniciativa ha sido reunir el dinero de la deuda que arrastra con el fondo de inversión...