edición general
10 meneos
105 clics
Vecinos de un edificio de la avenida Pablo Picasso en Huelva describen fenómenos extraños

Vecinos de un edificio de la avenida Pablo Picasso en Huelva describen fenómenos extraños

Los hechos, según relatan los inquilinos del inmueble, comenzaron a hacerse notorios a finales del pasado otoño. En un piso situado en una de las plantas intermedias del bloque, los ocupantes empezaron a percibir ruidos durante la madrugada que no parecían tener un origen claro. Golpes secos en las paredes, pasos cuando aparentemente no había nadie caminando y puertas que se abrían lentamente forman parte de una secuencia de episodios que, según cuentan, se ha repetido en diferentes momentos del año.

| etiquetas: vecinos , edificio , fenómenos extraños , huelva
8 2 0 K 97 actualidad
8 comentarios
8 2 0 K 97 actualidad
avejamdro #1 avejamdro
Iker, váyase a Huelva y no vuelva
1 K 27
manbobi #5 manbobi
#4 #3 #2 #1 La culpa es de Pedro Sánchez
0 K 11
powernergia #8 powernergia
El casero que los quiere echar.
0 K 12
Kleshk #3 Kleshk
Iker no, que ve muertos donde no los hay, no es de fiar
0 K 10
AubreyDG #4 AubreyDG
Qué tiempos en los que lo más ridículo que hací Iker era hablar de estos temas.
0 K 9
#6 A_Ramos
Que vayan revisando los pilares…
0 K 7
#7 Raskin
Salen caras en las paredes?
0 K 7
nosomosnaiderl #2 nosomosnaiderl
Ikeeeeeeerrrr
0 K 6

menéame