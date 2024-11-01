Vecinos de un edificio de la avenida Pablo Picasso en Huelva describen fenómenos extraños

Los hechos, según relatan los inquilinos del inmueble, comenzaron a hacerse notorios a finales del pasado otoño. En un piso situado en una de las plantas intermedias del bloque, los ocupantes empezaron a percibir ruidos durante la madrugada que no parecían tener un origen claro. Golpes secos en las paredes, pasos cuando aparentemente no había nadie caminando y puertas que se abrían lentamente forman parte de una secuencia de episodios que, según cuentan, se ha repetido en diferentes momentos del año.