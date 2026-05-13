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Una vecina de Silla descubre medio kilo de hachís en un envío de Vinted

Una vecina de Silla descubre medio kilo de hachís en un envío de Vinted

Los hechos ocurrieron el pasado lunes 12 de mayo, cuando una vecina del municipio acudió a un locutorio situado en el centro de Silla para recoger un paquete procedente de Toledo. La ciudadana había adquirido un vestido a través de la aplicación Vinted y, al abrir el envío, descubrió que junto a la prenda había cinco paquetes envasados al vacío con la inscripción “Lemon Mandarin”, que desprendían un fuerte olor.

| etiquetas: vecina , silla , vinted , hachís
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8 comentarios
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rogerius #5 rogerius *
Qué tonta. Lava el vestido y se le va la olor.
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Deviance #7 Deviance
#5 Yo les hubiese hecho otro pedido de un vestido "más de lujo" inmediatamente, anda que si me encuentro eso en un paquete me alegran el día jajajaja.
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rogerius #8 rogerius
#7 Si es que… :palm: xD xD xD
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pitercio #6 pitercio
Supongo que habrá puesto cinco estrellas.
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#2 xavigo *
“Se vende poco fumado”
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Veelicus #1 Veelicus
en realidad habia un kilo... la policia ya ha levantado el atestado de esos 100 gramos para ver de donde venian...
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#3 laruladelnorte
Ante la sospecha del contenido, la mujer alertó inmediatamente a la Policía Local. Los agentes desplazados al lugar realizaron las comprobaciones oportunas y determinaron que la sustancia (con un peso total de 503 gramos) podría ser hachís de gran pureza.
El material intervenido fue trasladado posteriormente a las fuerzas y cuerpo de seguridad del estado competente para continuar con las pesquisas e investigación pertinente.

Podría ser...los cuerpos y fuerzas del estado van a investigarlo. :foreveralone:
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#4 oscarcr80
"descubre".

Claro que si guapi.
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menéame