Una vecina de Silla descubre medio kilo de hachís en un envío de Vinted

Los hechos ocurrieron el pasado lunes 12 de mayo, cuando una vecina del municipio acudió a un locutorio situado en el centro de Silla para recoger un paquete procedente de Toledo. La ciudadana había adquirido un vestido a través de la aplicación Vinted y, al abrir el envío, descubrió que junto a la prenda había cinco paquetes envasados al vacío con la inscripción “Lemon Mandarin”, que desprendían un fuerte olor.