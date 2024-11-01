edición general
Una vecina estalla contra el alcalde socialista de su ciudad y rompe su carné del partido: "Gracias a usted ya no soy del PSOE"  

La tensión política en Adeje (Tenerife) volvió a encenderse el pasado lunes con un movimiento sorprendente por parte de la alcaldía. El pleno ordinario fijado para el viernes 31 de octubre se trasladó al lunes 3 de noviembre y la notificación llegó la tarde del jueves. La imagen en la puerta del consistorio resultó elocuente, con vecinos y periodistas esperando una sesión que nunca empezó mientras en la agenda ciudadana figuraba también una asamblea de protesta contra el proyecto turístico Cuna del Alma en el Puertito.

#1 davidvsgoliat
Relacionada: "Salvar La Tejita pide al PSOE que investigue al alcalde de Adeje por la gestión de Cuna del Alma"
www.eldiario.es/canariasahora/tenerifeahora/sur/salvar-tejita-pide-pso
#5 egon_ *
El canario se está hartando de no poder si quiera sobrevivir en su tierra, vendida al turismo y a los especuladores, y alcaldes como este, tienen muchísima culpa.
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
a mas cabemos, dijo el alcalde sociata
oceanon3d #4 oceanon3d *
#2 Este ya no es sociata, ni pepero, ni de Coalición Corrupta ni nada de este mundo; tras toda su vida como alcalde es un cacique. Nada mas. Igual que Casimiro Curbelo en la Gomera.
#3 Quillotro
Mazón le va a hacer lo mismo a Feijoo con el carné del PP
#6 Dedalos *
Contra la mafia turistica es dificil hacer algo, si no es un partido es otro. Estan destrozando nuestra tierra. Son islas Pequeñas, no se puede segui abusando.
¿Y de toda esta explotación que destruye naturaleza y convierte la vivienda en un imposible quien compensa a los canarios, que quieren vivir en su tierra?
