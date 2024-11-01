Una vecina estalla contra el alcalde socialista de su ciudad y rompe su carné del partido: "Gracias a usted ya no soy del PSOE"  

La tensión política en Adeje (Tenerife) volvió a encenderse el pasado lunes con un movimiento sorprendente por parte de la alcaldía. El pleno ordinario fijado para el viernes 31 de octubre se trasladó al lunes 3 de noviembre y la notificación llegó la tarde del jueves. La imagen en la puerta del consistorio resultó elocuente, con vecinos y periodistas esperando una sesión que nunca empezó mientras en la agenda ciudadana figuraba también una asamblea de protesta contra el proyecto turístico Cuna del Alma en el Puertito.
¿Y de toda esta explotación que destruye naturaleza y convierte la vivienda en un imposible quien compensa a los canarios, que quieren vivir en su tierra?