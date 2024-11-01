Una vecina estalla contra el alcalde socialista de su ciudad y rompe su carné del partido: "Gracias a usted ya no soy del PSOE"  

La tensión política en Adeje (Tenerife) volvió a encenderse el pasado lunes con un movimiento sorprendente por parte de la alcaldía. El pleno ordinario fijado para el viernes 31 de octubre se trasladó al lunes 3 de noviembre y la notificación llegó la tarde del jueves. La imagen en la puerta del consistorio resultó elocuente, con vecinos y periodistas esperando una sesión que nunca empezó mientras en la agenda ciudadana figuraba también una asamblea de protesta contra el proyecto turístico Cuna del Alma en el Puertito.