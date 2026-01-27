edición general
“A veces me apunto en la agenda el tiempo para aburrirme”: las redes sociales ensalzan la ‘soft life’ o el vivir más lento

En redes sociales, muchas personas se graban durante una hora a la semana, desafiándose a no hacer nada, como una forma de probar si realmente pueden detenerse.

Gadfly
Pues imagínate no tener redes sociales y no tener que grabar nada para nadie
4
JackNorte
Si tienes que apuntar en una agenda acordarte vivir o aburrirte eso ya no es ni vivr ni aburrirte es un recurso para no estallar.
Pero mejor eso que estallar sin duda. Cuando programar cada segundo de tu vida es esencial implica que no puedes ausentarte ni un segundo de forma aleatoria y aburrirte o divagar no se , pero cada cual tiene que buscar su forma y no hay recetas milagrosas.
Si pruebas todas las opciones quizas si te da tiempo acabes acertando.
3
BastardWolf
#2 que horror, tengo una amiga que funciona asi y es un sistema que tiene fallas por todos lados, no permite la improvisación o que los planes se alarguen o la necesidad de tiempo que expontaneamante aparece a veces para distanciarte un poco de mundo
1
kaos_subversivo
Si no quieres hacer nada el camino mas corto es fumarse un peta. :troll:
2
manc0ntr0
#1 y si te vas al río y te tumbas a la sombra el efecto se multiplica.
1
jonolulu
Otro postureo más de las redes sociales
1
BastardWolf
#4 o no saber vivir la vida ni escuchar al cuerpo
0
BastardWolf
La necesidad de tiempo contemplativo para uno no se planea, aparece sin mas y hay que saber escucharla y satisfacerla. Sino tarde o temprano la mente nos obliga a que tomemos ese tiempo reventando
1
Rogue
Yo soy de los 80. Cuando me aburro me pajeo.
1
mariKarmo
Cuando yo era joven a esto se le llamaba “niño, coge un libro y lee un poco anda”.
1

