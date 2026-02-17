edición general
El Vaticano usará IA para traducir la misa a 60 idiomas en la basílica de San Pedro

El Vaticano ofrecerá traducciones en directo de la misa asistidas por inteligencia artificial (IA) en 60 idiomas, mientras la Iglesia católica adopta esta tecnología pero también atiende a las advertencias que suscita. El servicio permitirá a los fieles seguir las celebraciones en sus teléfonos móviles y está previsto que se estrene la próxima semana durante los principales actos en la basílica de San Pedro, que celebra el cuarto centenario de su dedicación, de 1626 a 2026.

4 comentarios
A veces me pregunto cuanto le queda a la iglesia. Con cada vez menos vocación y encima cada vez menos jóvenes por la baja natalidad, el futuro pinta vacío vacio. Más que IA van a tener que tirar de misas automatizadas....
soberao
#2 Ya se encargarán los capillitas de coger el hueco que las abuelitas vayan dejando. Va a ser una continuidad de rocíos y semanas santas todo el año. ¡Al cielo con ella!
MoñecoTeDrapo
#2 Abre el encuadre o tendrás una visión parcial. La Iglesia Católica pierde fuelle pero las iglesias evangélicas están arrasando. De Guatemala a Guatepeor.
Cyberbob
Pues como eso no esté tan afinado como dicen y la IA empiece a alucinar y siente doctrina papal… :shit:
