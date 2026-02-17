El Vaticano usará IA para traducir la misa a 60 idiomas en la basílica de San Pedro

El Vaticano ofrecerá traducciones en directo de la misa asistidas por inteligencia artificial (IA) en 60 idiomas, mientras la Iglesia católica adopta esta tecnología pero también atiende a las advertencias que suscita. El servicio permitirá a los fieles seguir las celebraciones en sus teléfonos móviles y está previsto que se estrene la próxima semana durante los principales actos en la basílica de San Pedro, que celebra el cuarto centenario de su dedicación, de 1626 a 2026.