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El Vaticano confirma que San Pedro lleva dos mil años sin dejar entrar a mujeres en el Cielo “porque así es la tradición”

El Vaticano confirma que San Pedro lleva dos mil años sin dejar entrar a mujeres en el Cielo “porque así es la tradición”

Polémica en la previa de Semana Santa de este año. El Vaticano ha confirmado hoy que San Pedro lleva dos mil años sin dejar entrar a mujeres en el Cielo “porque así es la tradición”. Desde la Santa Sede animan a las mujeres a seguir rezando, a seguir confesándose y a seguir evitando los pecados, aunque eso jamás les permitirá la entrada en el Paraíso porque no se pueden romper las tradiciones.

| etiquetas: vaticano , catolicismo , religión , tradición , machismo
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7 comentarios
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cabobronson #6 cabobronson
#5 Atención, destripamiento!!!
el libro es el Testamento según Jesucristo, y dice, mas o menos, que como José era un importante sacerdote judío, y en cierto momento no podía follar con su mujer, al quedarse embarazada en ese momento, se inventaron lo del palomo...
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cabobronson #4 cabobronson *
#3 a mí me gustó más la explicación de Saramago...

Y le escomulgaron
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Thornton #5 Thornton
#4 Ilústranos, por favor.
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cabobronson #2 cabobronson
Hoy es el día en que hace 2000 años, un palomo se folló a una tal Maria
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Thornton #3 Thornton
#2 Epitafio en la tumba de San José: LA VERDAD, ME LO CREÍ
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kastanedowski #7 kastanedowski
Las angelas :shit:
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Stathamdepueblo #1 Stathamdepueblo
Pues a algún sitio las habrán enviado .... espera, ahora me explico lo de las 72 vírgenes del cielo de los musulmanes
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menéame