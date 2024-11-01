El Vaticano confirma que San Pedro lleva dos mil años sin dejar entrar a mujeres en el Cielo “porque así es la tradición”

Polémica en la previa de Semana Santa de este año. El Vaticano ha confirmado hoy que San Pedro lleva dos mil años sin dejar entrar a mujeres en el Cielo “porque así es la tradición”. Desde la Santa Sede animan a las mujeres a seguir rezando, a seguir confesándose y a seguir evitando los pecados, aunque eso jamás les permitirá la entrada en el Paraíso porque no se pueden romper las tradiciones.