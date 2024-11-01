edición general
El Vaticano concluye que Jesús ni se apareció ni ordenó erigir una «cruz salvadora» de 738 metros en un pueblo de Francia

El Dicasterio para la Doctrina de la Fe en una decisión aprobada por León XIV ha autorizado a declarar como «no sobrenaturales» las apariciones de Jesucristo ocurridas en Dozulé. En las supuestas apariciones Jesús le había solicitando a la supuesta vidente Madeleine Aumont la construcción de una que cruz de 738 metros, con brazos de 123 metros, completamente iluminada y visible desde muy lejos como signo de redención universal con afirmaciones apocalípticas como «Si el hombre no erige la Cruz, yo la haré aparecer, pero ya no habrá tiempo»

cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
¿Estan seguros? Veo que su fe flaquea...
#5 Tronchador.
#1 Y la fe de la persona que lo vió también ¿738 metros? Eso parece un número pagano, todos sabemos que Jesús medía en varas.
#4 TusT *
Que malos sois ... Si lo hubiesen crucificado en un molino, seguro que estaríais todos en contra de la energia eólica :troll:
Dene #7 Dene
Y tampoco en ninguna de las otras 5845.454.453 cruces, iglesias, ermitas y demas lugares que ya existen...
no entiendo por qué este lugar debería ser diferente al resto.
manzitor #2 manzitor
¿pero es que tenían alguna duda o habían fumado algo raro?. A ver si se confundieron con el incienso...
#3 diablos_maiq
738, ni más ni menos. o_o
Rogue #6 Rogue
Hombre, viendo que la cruz era un aparato de tortura, ya tenía que ser masoquista el tío.
Y eso pensando de que haya existido, que a día de hoy no existen evidencias contemporáneas de que haya existido.
Todo fue un invento de Constantino el Grande.
