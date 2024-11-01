El Vaticano concluye que Jesús ni se apareció ni ordenó erigir una «cruz salvadora» de 738 metros en un pueblo de Francia

El Dicasterio para la Doctrina de la Fe en una decisión aprobada por León XIV ha autorizado a declarar como «no sobrenaturales» las apariciones de Jesucristo ocurridas en Dozulé. En las supuestas apariciones Jesús le había solicitando a la supuesta vidente Madeleine Aumont la construcción de una que cruz de 738 metros, con brazos de 123 metros, completamente iluminada y visible desde muy lejos como signo de redención universal con afirmaciones apocalípticas como «Si el hombre no erige la Cruz, yo la haré aparecer, pero ya no habrá tiempo»