El Vaticano bloquea el ascenso de los norteamericanos a los Cielos

El papa León XIV ha decidido actuar ante las ofensas de Donald Trump. Esta mañana, la Santa Sede confirmaba el bloqueo del ascenso de los norteamericanos a los Cielos «hasta que su presidente se retracte». Trump llamó «débil» y «terrible en política exterior» al pontífice, acusándolo de estar alineado con «la izquierda radical». Después de varias reuniones internas, la curia vaticana ha decidido castigar al mandatario estadounidense, poniendo a su ciudadanía en una posición muy vulnerable.
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Se aprovechara de que tiene también pasaporte vaticano para saltarse la restriccion???
Los que solo sean cristianos de paso podrán entrar.
Según un informe reciente de la CIA, el Vaticano está a pocas semanas de conseguir armas de destrucción divina.