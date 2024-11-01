El Vaticano bloquea el ascenso de los norteamericanos a los Cielos

El papa León XIV ha decidido actuar ante las ofensas de Donald Trump. Esta mañana, la Santa Sede confirmaba el bloqueo del ascenso de los norteamericanos a los Cielos «hasta que su presidente se retracte». Trump llamó «débil» y «terrible en política exterior» al pontífice, acusándolo de estar alineado con «la izquierda radical». Después de varias reuniones internas, la curia vaticana ha decidido castigar al mandatario estadounidense, poniendo a su ciudadanía en una posición muy vulnerable.