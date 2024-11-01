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El Vaticano bloquea el ascenso de los norteamericanos a los Cielos

El Vaticano bloquea el ascenso de los norteamericanos a los Cielos

El papa León XIV ha decidido actuar ante las ofensas de Donald Trump. Esta mañana, la Santa Sede confirmaba el bloqueo del ascenso de los norteamericanos a los Cielos «hasta que su presidente se retracte». Trump llamó «débil» y «terrible en política exterior» al pontífice, acusándolo de estar alineado con «la izquierda radical». Después de varias reuniones internas, la curia vaticana ha decidido castigar al mandatario estadounidense, poniendo a su ciudadanía en una posición muy vulnerable.

| etiquetas: ocio , humor
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8 comentarios
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Solinvictus #6 Solinvictus
Que hace el papá vestido de médico de la cruz roja?
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GuerraEsPaz #3 GuerraEsPaz
falto decir que dios ha puesto un muro en el cielo para que no entren y lo van a pagar los trumpistas en esta vida y la siguiente :troll:
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Dene #1 Dene
Pues el papa es USAno.. irá o no al cielo???
Se aprovechara de que tiene también pasaporte vaticano para saltarse la restriccion???
:troll: :troll:
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#2 Onaj
Cuidado, solo bloqueará a los estadounidenses que hagan parada en las iglesias estadounidenses.

Los que solo sean cristianos de paso podrán entrar.
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ochoceros #4 ochoceros
#2 Pues hay muchos telepredicadores yankis que suben y bajan constantemente en sus jets privados que les pagan sus fieles.
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Moderdonia #7 Moderdonia *
No le ha valido de nada al Vaticano elegir un Papa estadounidense para que Trump no les pusieran aranceles a las hostias consagradas.

Según un informe reciente de la CIA, el Vaticano está a pocas semanas de conseguir armas de destrucción divina.
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#5 hackerman
Valgameeee...
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#8 Emotivo
Estos norteamericanos están a Dios rogando y con la porra dando.
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menéame