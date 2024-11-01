edición general
8 meneos
23 clics
Vascos encuentran tinta de bolígrafos en meteoritos de Marte

Vascos encuentran tinta de bolígrafos en meteoritos de Marte

El hallazgo resulta llamativo porque evitar la contaminación es uno de los principales objetivos de las instituciones científicas que trabajan con este tipo de materiales. Sin embargo, los resultados, publicados recientemente en la revista Applied Geochemistry, sugieren que, a pesar de todos los esfuerzos, estas muestras extremadamente valiosas son especialmente susceptibles a acumular contaminantes, algunos de los cuales podrían ser muy difíciles de eliminar. La investigación fue llevada a cabo por un equipo de la Universidad del País Vasco.

| etiquetas: meteorito , marte , bolígrafo , tinta
6 2 0 K 82 cultura
5 comentarios
6 2 0 K 82 cultura
#2 concentrado
Si los meteoritos han caído en la UE, lo normal es que vengan firmados. Y si cayeron hace tiempo también encontrarán alguna póliza en ellos. Al tiempo.
0 K 18
pitercio #3 pitercio
Y nos encuentran restos de arroz con pollo porque es complicado partirlos de un mordisco.
0 K 18
mente_en_desarrollo #1 mente_en_desarrollo
Es normal que lo encuentren vascos.

A fin de cuenta, son las afueras de Bilbao.
0 K 12
kastanedowski #5 kastanedowski
Esto da para muchos memes
0 K 10
EstilistaDeComadrejas #4 EstilistaDeComadrejas
Si es de Vox que encuentra? Un inmigrante malvado, violador y asesino en una grieta? En serio, los junta letras deberían usar la versión de pago de Claude, serán solo como 10€ más pero no parece escrito por un mono encocado.
0 K 7

menéame