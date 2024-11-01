Vascos encuentran tinta de bolígrafos en meteoritos de Marte

El hallazgo resulta llamativo porque evitar la contaminación es uno de los principales objetivos de las instituciones científicas que trabajan con este tipo de materiales. Sin embargo, los resultados, publicados recientemente en la revista Applied Geochemistry, sugieren que, a pesar de todos los esfuerzos, estas muestras extremadamente valiosas son especialmente susceptibles a acumular contaminantes, algunos de los cuales podrían ser muy difíciles de eliminar. La investigación fue llevada a cabo por un equipo de la Universidad del País Vasco.