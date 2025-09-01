edición general
14 meneos
18 clics
La vasca CAF, en el centro de la polémica, guarda silencio sobre la demanda que en Bélgica puede arrebatarle 'el contrato del siglo'

La vasca CAF, en el centro de la polémica, guarda silencio sobre la demanda que en Bélgica puede arrebatarle 'el contrato del siglo'

CAF enfrenta una demanda en Bélgica que podría quitarle un contrato ferroviario de 3.000 millones de euros. ONG acusan a CAF de complicidad en crímenes de guerra por participar en el tranvía de Jerusalén que conecta asentamientos ilegales en territorio palestino. La SNCB, empresa pública belga, la eligió como adjudicataria preferente, pese a críticas y recursos legales de competidores como Alstom y Siemens. La polémica ha desatado un debate internacional sobre ética empresarial y contratación pública vinculada al respeto de los derechos humanos

| etiquetas: caf , belgica , trenes , israel , palestina
11 3 0 K 125 actualidad
8 comentarios
11 3 0 K 125 actualidad
pitercio #3 pitercio
¿Significa esto que va a ir a por todos los bancos de Europa?
2 K 27
#6 muerola *
#3 evidentemente y desgraciadamente no, significa que los franceses no admiten no haber ganado el contrato belga
2 K 29
chu #1 chu
Es una excusa para quitárselos de en medio.
0 K 10
JuanCarVen #2 JuanCarVen
#1 Pues adelante y que todos empleemos la misma escusa. Hacer negocios con un genocida te convierte en un apestado empresarial, que se abra la veda de una vez. Si va a ser el primer caso que no se quede en la excepción que se convierta en norma.
5 K 63
#4 tropezon *
#2 El fondo soberano noruego (invierten sus pensiones) ha decidido sacar su dinero de Caterpillar, la empresa de excavadoras que usan los del ejercito israelita para destruir las viviendas.
Los USA están muy preocupados por esa retirada.
Es el fondo de inversión público más grande (por lo que parece)

Algo se va moviendo, desde luego este no sería el primer caso. Pero tienes razón en que no está generalizado.

Nosotros les compramos armas a los de Israel. Muchas armas, Y en esos contratos se…   » ver todo el comentario
2 K 26
Dene #8 Dene
#2 las otras empresas que están en el concurso en Bélgica tienen más relación con Israel que caf
Es una pataleta porque su oferta es peor, pero tienen fábricas en Bélgica. Esa es su única excusa
1 K 22
#5 muerola
#1 efectivamente ya es la tercera vez que Alstom quiere quitar el contrato a CAF cada vez con una excusa diferente
Ahora bien yo estoy a favor de que CAF rompa el contrato del tranvía y listo
2 K 30
#7 tropezon
#1 Una de las empresas de trenes que compiten es Siemens.
Siemens (Alemania) es el principal contratista del Interconector Euro-Asia, un cable eléctrico submarino Israel-UE que está previsto que conecte los asentamientos ilegales de Israel en los territorios palestinos ocupados con Europa.

La otra es Alstom.
El 12 de febrero de 2020, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas hizo pública la Base de Datos con la relación de empresas que se lucran con la ocupación, actuando en los Territorios Ocupados Palestinos de 1967. Entre las mencionadas se encuentran ALSTOM y Shapir, empresa constructora israelí. Debido a esto ya hubo polémica en Barcelona, donde gestiona el metro y tranvia.
4 K 36

menéame