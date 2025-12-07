edición general
Vapores viscosos desde el Supremo

Vapores viscosos desde el Supremo

Sería raro, nulo, condenar por un delito del que el afectado no ha sido juzgado, hasta el día de la redacción de la condena. ¿Cómo defenderse de una acusación ignota?

Pertinax #5 Pertinax
#0 Muro de pago.
sotillo #1 sotillo
Han sido burdos y prepotentes como si les sudara la polla todo
Beltenebros #2 Beltenebros *
#1
Se ven impunes, y hasta ahora lo han sido. Veremos qué sucede con los audios de los cursos y demás.
Quel #7 Quel *
#_4 Pues hazme el favor de ponerme ya en tu ignore y deja de hacerme perder el tiempo teniendo que ver tus réplicas de hooligan.
Quel #3 Quel
Relato, relato, relato ...
:troll:
oceanon3d #4 oceanon3d *
#3 Das pena ...la verdad es que das mucha lastima.

Gracias a gente como tú tardo tardo la democracia en este país.


Pero no vas a confundir a nadie; hasta el más corto huele la peste. Tú sigue con tu relato que no da para mucho.

Al final si que te voy a mandar al ignore ... Más que nada porque un usurario cuyo único comentario es la palabra "relato" en un foro de opinión no merece ni ser tomado en consideración.
alcama #6 alcama
Muro de pago + lloros + relato
