¿Por qué se la van a llevar así?": una madre cuenta cómo ICE detuvo a su hijo y se llevó a su nieta |

Sentada en su silla de seguridad, en la parte trasera de un auto estacionado en una tienda de Home Depot del este de Los Ángeles, una niña de apenas un año observaba en silencio cómo varios agentes encapuchados rodeaban a su padre y lo esposaban contra la carrocería. El operativo quedó parcialmente registrado en video por voluntarios de la Red de Respuesta Rápida de Los Ángeles. En las imágenes se ve a varias personas grabando con sus teléfonos mientras preguntan insistentemente a los agentes qué ocurriría con la menor.

5 comentarios
Yorga77
¿Les pagan suplemento por ser personas horribles?
ThePato
#1 son voluntarios
Yorga77
#2 Eso es asta peor.
ThePato
#3 son casi todos del KKK
sotillo
#1 Mira los colonos israelíes, la maldad y el odio lo llevan de serie
