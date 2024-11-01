¿Me van a comer vivo? Los trail runners son la presa en la última forma de caza [EN]

¿Te gustaría que te persiguiera una jauría de perros? Es una pregunta que se suele plantear para denunciar la crueldad de la caza, porque la respuesta parecería ser no. Sin embargo, cada vez más personas se ofrecen como voluntarias para ser perseguidas por el campo por sabuesos aulladores, Se trata de una persecución con perros de caza y jinetes, no de zorros, sino de corredores de campo a través. Hoy, uno de esos corredores es este nervioso reportero de The Guardian, al unirme a la presa humana de los New Forest Hounds (NFH).