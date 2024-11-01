Vampiros zombi... ¡Del espacio! [EN]

En la pequeña y tranquila localidad de Marlow, el universo está a punto de parecer un poco más poblado, ya que los habitantes del pueblo están a punto de descubrir que los zombis no solo son reales, sino que los muertos vivientes son, en realidad, zombis vampiros… ¡venidos del espacio! Los espectadores quedarán asombrados, repugnados y se partirán de risa mientras siguen las andanzas de un grupo heterogéneo que descubre que su pequeño pueblo se ha convertido en un campo de batalla de proporciones intergalácticas.