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Vampiros zombi... ¡Del espacio! [EN]

En la pequeña y tranquila localidad de Marlow, el universo está a punto de parecer un poco más poblado, ya que los habitantes del pueblo están a punto de descubrir que los zombis no solo son reales, sino que los muertos vivientes son, en realidad, zombis vampiros… ¡venidos del espacio! Los espectadores quedarán asombrados, repugnados y se partirán de risa mientras siguen las andanzas de un grupo heterogéneo que descubre que su pequeño pueblo se ha convertido en un campo de batalla de proporciones intergalácticas.

| etiquetas: cine , comedia , terror , gore , parodia , zombies , ovnis
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3 comentarios
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Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
Y nazis. Hubiera sido ya épico
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Cuchipanda #1 Cuchipanda
Le tenía muchas ganas a esta película desde que escuché hablar de ella en el BARS de 2024 y por fin tuve la oportunidad de verla. El gusto por lo cutre llega a tal punto que los hilos que "hacen" volar a los murciélagos están retocados en postproducción para que sean aún más visibles. Las referencias al cine clásico del género son innumerables y el humor no tiene prisas y se acomoda a todas las escenas sin convertirlas en algo disparatado, de forma sutil. Está filmada con todo el amor del mundo, creo que no recuerdo una realización con tan poco dinero y tanto cariño desde hace cierto cierto tiempo. Recomendadísima para todo amante del género.
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#3 Robe7064
Estoy seguro de que un humorista imaginó algo parecido por el 2003. Hablaba de una película de nombre similar a "Vampiros asesinos de Marte", pero creo que por alguna razón buscaban petróleo :-D
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menéame