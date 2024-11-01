Del vampiro al vecino inquietante: cómo ha cambiado nuestra forma de asustarnos en el cine

El miedo siempre estuvo ahí, pero el cine lo convirtió en espectáculo. Desde las primeras proyecciones, el público acudió a las salas para sentir esa descarga controlada de adrenalina. Cuando Nosferatu (1922) extendió su sombra, no fue sólo un vampiro lo que hizo que la audiencia se estremeciese: era la Europa de entreguerras viéndose reflejada en una criatura enfermiza y extranjera, una amenaza que llegaba de fuera para romper un orden social que ya tambaleaba. Desde entonces, cada generación ha encontrado su propio engendro en la pantalla.
| etiquetas: cine , vampiros , miedo
A mi cuando me asusta una película en el cine, es cuando toca pagar la entrada.
#2 De las palomitas, ni hablemos entonces.
- La Universal ya adaptó historias clásicas.
- Antes de Psicosis, el enemigo podía ser tu vecino con La invasión de los ladrones de cuerpos (reflejo de la psicosis de la Guerra fría)
La Cosa es una revisión o nueva adapación de El enigma de otro mundo de los 50
- El found footage ya nació en los 80 con Holocausto Caníbal, no surgió con la bruja de Blair.