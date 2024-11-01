edición general
Del vampiro al vecino inquietante: cómo ha cambiado nuestra forma de asustarnos en el cine

El miedo siempre estuvo ahí, pero el cine lo convirtió en espectáculo. Desde las primeras proyecciones, el público acudió a las salas para sentir esa descarga controlada de adrenalina. Cuando Nosferatu (1922) extendió su sombra, no fue sólo un vampiro lo que hizo que la audiencia se estremeciese: era la Europa de entreguerras viéndose reflejada en una criatura enfermiza y extranjera, una amenaza que llegaba de fuera para romper un orden social que ya tambaleaba. Desde entonces, cada generación ha encontrado su propio engendro en la pantalla.

| etiquetas: cine , vampiros , miedo
7 comentarios
mente_en_desarrollo
Ni la una, ni la otra.

A mi cuando me asusta una película en el cine, es cuando toca pagar la entrada.

HeilHynkel
No deja de ser curioso como hemos pasado de convertir al vampiro de una cosa que daba mucho miedo a ser un mito erótico.


#2 De las palomitas, ni hablemos entonces. xD

MoñecoTeDrapo
#3 El vampiro siempre ha estado asociado al erotismo, desde el mismo nacimiento del mito con Drácula, que deshinibe y seduce a Lucy y a Mina.

MoñecoTeDrapo
#4 *desinhibe

#5 concentrado
A mí me asusta que cuando me siente en mi coche me salga de la parte de atrás Antonio Lobato.

MoñecoTeDrapo
El artículo se apoya en cherry pickings, no hay tal evolución. En realidad siempre se cuentan las mismas historias:
- La Universal ya adaptó historias clásicas.
- Antes de Psicosis, el enemigo podía ser tu vecino con La invasión de los ladrones de cuerpos (reflejo de la psicosis de la Guerra fría)
La Cosa es una revisión o nueva adapación de El enigma de otro mundo de los 50
- El found footage ya nació en los 80 con Holocausto Caníbal, no surgió con la bruja de Blair.

#1 encurtido
Lo del vampiro con más de un siglo de problemas adolescentes es de lo más monologueable que se les podía ocurrir.


