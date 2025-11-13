edición general
València solo ha ejecutado 400.00 euros de los 137 millones recibidos del Gobierno

València solo ha ejecutado 400.00 euros de los 137 millones recibidos del Gobierno de Sánchez, mientras, otros consistorios más pequeños han esprintado para hacer uso de los fondos estatales: Picanya ha presentado memorias por valor de 31 millones (43,6% del dinero percibido) y Algemesí por valor de 73 millones (27,16%). En el 'Cap i casal' recuerdan que ellos han movilizado 52 millones de fondos propios para la reconstrucción de las tres pedanías afectadas por la barrancada

3 comentarios
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
En redes te dicen que el gobierno central no pone el dinero, luego no lo gastan

Nos masacran y nos roban
Glidingdemon #3 Glidingdemon
Después el malo es el perro, esto se parece cada vez más a los 12 millones de las donaciones perdidos por el momento, normal que el mamarracho de mazon no quiera soltarse de la poltrona, y que a sus votantes esto les parezca bien.
Apotropeo #2 Apotropeo
Y, el junta letras, ha ejecutado por lo menos a un cero
