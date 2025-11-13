València solo ha ejecutado 400.00 euros de los 137 millones recibidos del Gobierno de Sánchez, mientras, otros consistorios más pequeños han esprintado para hacer uso de los fondos estatales: Picanya ha presentado memorias por valor de 31 millones (43,6% del dinero percibido) y Algemesí por valor de 73 millones (27,16%). En el 'Cap i casal' recuerdan que ellos han movilizado 52 millones de fondos propios para la reconstrucción de las tres pedanías afectadas por la barrancada