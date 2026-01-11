edición general
4 meneos
28 clics
València, entre los 52 destinos que visitar en 2026 según The New York Times

València, entre los 52 destinos que visitar en 2026 según The New York Times

The New York Times ha incluido a València en su prestigiosa lista anual 52 Places to Go, en la que selecciona los destinos y acontecimientos más interesantes para visitar a lo largo del año, según ha informado el Ayuntamiento de València.

| etiquetas: valència , turismo , the new york times
3 1 0 K 34 cultura
9 comentarios
3 1 0 K 34 cultura
Don_Pixote #4 Don_Pixote
#1 pues la verdad aunque sea un spammer local, razón no le falta

Valencia va camino de ser la nueva Barcelona, como le pasó a Málaga en cuestión de 5 años..

Y espera que los turistas descubran que por el norte puedes estar en verano en la playa a 25-30 grados sin la necesidad de morirte de asco
3 K 36
#6 poxemita
#1 seguramente esté o convulsionando o generando opinión negativa en redes sociales mediante IA para que los turistas o vengan.
1 K 22
juanlu73 #3 juanlu73
Que miren primero si viene una Dana, que aquí nadie te avisa.
2 K 36
ixo #8 ixo
Hay que dar de comer a los dueños de los pisos turísticos que están en manos de Blackrock y demás, ellos también tienen derecho a "hacer el agosto" con sus inversiones en el sector turístico español. :take:

Qué bonita que es Valencia!!! xD
1 K 20
Supercinexin #2 Supercinexin
pfffffff...
0 K 17
dark_soul #5 dark_soul
Yo prefiero que vayan a valencia. Ya es como el patio de atrás de la gente de Madrid y no joden el resto del país. Turismo... Que invento
1 K 16
#9 chocoleches
Si alguien se molesta en mirar la lista, lo que recomiendan realmente es la "España de Sorolla" y sus exposiciones en Madrid y Valencia. Destino nº21:

www.nytimes.com/interactive/2026/travel/places-to-travel-destinations-

PD: Uno de los destinos (el número 10) es el barrio de Poblenou en Barcelona, y lo ilustran con gente bailando salsa en frente de la torre Agbar (no se quién hace estas recomendaciones, pero es un poco surrealista)
1 K 14
provotector #7 provotector
En julio, agosto y septiembre, olvídate de ir a ver cualquier punto de interés en la Comunidad Valenciana. Ríos, bosques, pueblos, piscinas naturales, paseos marítimos, marjales, faros y hasta un puto charco de agua que te encuentres va a estar plagado de turistas, con cola para entrar, sin sitio para aparcar, sin sitio para moverse. Como si fuese San Fermín en cada pueblo, lugar o ciudad durante 3 meses al año. Todo se paraliza, la gente local ni sale de casa. La Comunidad Valenciana se…   » ver todo el comentario
0 K 9

menéame