València, entre los 52 destinos que visitar en 2026 según The New York Times

The New York Times ha incluido a València en su prestigiosa lista anual 52 Places to Go, en la que selecciona los destinos y acontecimientos más interesantes para visitar a lo largo del año, según ha informado el Ayuntamiento de València.
Valencia va camino de ser la nueva Barcelona, como le pasó a Málaga en cuestión de 5 años..
Y espera que los turistas descubran que por el norte puedes estar en verano en la playa a 25-30 grados sin la necesidad de morirte de asco
Qué bonita que es Valencia!!!
www.nytimes.com/interactive/2026/travel/places-to-travel-destinations-
PD: Uno de los destinos (el número 10) es el barrio de Poblenou en Barcelona, y lo ilustran con gente bailando salsa en frente de la torre Agbar (no se quién hace estas recomendaciones, pero es un poco surrealista)