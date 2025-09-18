El Valencia Basket se planta a los equipos israelíes

El Valencia Basket estudia no poner entradas a la venta para el encuentro de la Euroliga contra el Hapoel Tel Aviv del próximo 15 de octubre, siguiendo el precedente del tercer partido de la semifinal de la Eurocup de la temporada pasada ante el mismo equipo israelí. El objetivo, según el club, es garantizar la seguridad de los asistentes y evitar que el partido se convierta en un foco de incidentes.