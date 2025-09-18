edición general
23 meneos
27 clics
El Valencia Basket se planta a los equipos israelíes

El Valencia Basket se planta a los equipos israelíes

El Valencia Basket estudia no poner entradas a la venta para el encuentro de la Euroliga contra el Hapoel Tel Aviv del próximo 15 de octubre, siguiendo el precedente del tercer partido de la semifinal de la Eurocup de la temporada pasada ante el mismo equipo israelí. El objetivo, según el club, es garantizar la seguridad de los asistentes y evitar que el partido se convierta en un foco de incidentes.

| etiquetas: valencia , hapoel , tel aviv , partido , baloncesto
19 4 1 K 159 actualidad
8 comentarios
19 4 1 K 159 actualidad
#1 Leclercia_adecarboxylata
Igual lo que no quieren es evitar que puedan entrar manifestantes propalestinos en la cancha?
10 K 139
Tkachenko #2 Tkachenko *
#1 ya te digo. El presidente es el fascista de Roig, no hace falta decir más.
2 K 43
#3 sarri
#2 Efectivamente el titular da a entender otra cosa, pero no quería que me acusasen de microblogging...
0 K 12
#4 sarri
#1 Eso seguro, aunque igual también recuerdan a los sionistas en Amsterdam el año pasado y al no vender entradas evitan su presencia, o eso quiero creer...
1 K 25
emmett_brown #5 emmett_brown
#1 Manifestantes antigenocidio querrás decir.
1 K 25
Eibi6 #7 Eibi6
#1 eso y que tampoco vengan aficionados israelíes que son bastante violentos cuando siguen al Maccabi
0 K 9
#8 Moteplass
#1 efectivamente, si se quisieran plantar no jugaría. Con genicidas.

No creo que nadie, hoy en día, quisiese jugar contra la alemania nazi y menos con los campos de exterminio a toda marcha.
0 K 7

menéame