El Valencia Basket se plantea jugar a puerta cerrada el partido de la Euroliga contra el Hapoel Tel Aviv

El Valencia Basket está en alerta ante la visita del Hapoel Tel Aviv al Roig Arena el 15 de octubre en partido correspondiente a la fase regular de la Euroliga. Desde los incidentes por los manifestantes proPalestina que obligaron a cancelar la última etapa de La Vuelta el domingo 14 de septiembre en Madrid, los dirigentes del club taronja han abierto contactos con la delegación del Gobierno y también con el Manresa, que ese mismo día y casi a la misma hora recibe el Hapoel Jerusalén en su cancha.