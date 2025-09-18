edición general
El Valencia Basket se plantea jugar a puerta cerrada el partido de la Euroliga contra el Hapoel Tel Aviv

El Valencia Basket está en alerta ante la visita del Hapoel Tel Aviv al Roig Arena el 15 de octubre en partido correspondiente a la fase regular de la Euroliga. Desde los incidentes por los manifestantes proPalestina que obligaron a cancelar la última etapa de La Vuelta el domingo 14 de septiembre en Madrid, los dirigentes del club taronja han abierto contactos con la delegación del Gobierno y también con el Manresa, que ese mismo día y casi a la misma hora recibe el Hapoel Jerusalén en su cancha.

#2 daniMate
No sé yo si es buena idea quedarte encerrado en un espacio reducido con un montón de israelíes.
Si es con las cámaras delante y mira la que están liando a cielo abierto...
#4 Seat127
#2 teniendo en cuenta que las 3 últimas veces, una de ellas en Valencia, que han venido ha habido altercados que involucraban a sus seguidores, pues me parece bien prevenir.
#5 Seat127
#4 aclaro: no jugar sería l a mejor opción, pero eso parece que el club no lo contempla
#9 R2dC
#2 Sobre todo si hay duchas en ese espacio cerrado.
alfre2 #3 alfre2
Eso se llama colaboracionismo, no?
#6 Leclercia_adecarboxylata
#3 Se llama colaborasionismo.
pitercio #11 pitercio *
Es decir, que participarán en normalizar el genocidio, pero no quieren que les moleste la gente.
Valencia, sólo se necesita uno que le eche huevos y les mande a tomar por culo para que el resto no se amierde. Sed los primeros. Abrir una cuenta, os mando 50 pavos.
Kantinero #7 Kantinero
Hay rumores de que Mazón va a ejercer de árbitro....
#10 MPPC
#7 Si no trabaja de lo suyo, va a ponerse a pitar, lo llevas claro.
A.more #8 A.more
Se llama colaboran con el asesinato de cientos de miles de inocentes. Ni siquiera los colaboracionistas de la segunda guerra mundial tenían claro lo que estaba pasando. Ho sale en la televisión. Cómplices. Cómplice la tarada, cómplices todos los que no solo callan, sino que dan medallas a los asesinos. Ojalá cuelguen de la misma cuerda
